Lenzing Oberösterreich: Bis zu 600 Jobs fallen weg

Der börsennotierte Faserhersteller Lenzing will in Oberösterreich bis zu 600 Arbeitsplätze streichen. 300 Stellen in der Verwaltung sollen noch heuer wegfallen, weitere 300 bis 2027.

Am Montag, dem 29. September, versammelten sich rund 1.000 Beschäftigte parallel zur Aufsichtsratssitzung auf dem Werksgelände. In einer Resolution forderten sie den Erhalt der Arbeitsplätze. „Wir kämpfen um jeden Job“, betonte AK-Präsident und ÖGB-Landeschef Andreas Stangl gegenüber einem Bericht des ORF. Auch Betriebsrat und Gewerkschaft warnten, dass der Abbau die Zukunft des Standortes gefährde.

Feuerwehrautos verstellten Sicht

Zahlreiche Menschen haben sich der Protestkundgebung heute angeschlossen. Auf der Bühne sprachen Betriebsräte, Gewerkschafter, Bürgermeister und AK-Präsident Stangl. Während der Aufsichtsrat tagte, warteten die Mitarbeiter auf Entscheidungen. Damit die Öffentlichkeit von ihrem Unmut wenig mitbekommt, waren vor der Einfahrt Feuerwehrautos geparkt, die den Blick versperrten. Erst als ein Einsatz hereinkam, fuhren die Fahrzeuge weg. Stangl kritisierte: „Die Öffentlichkeit muss sehen, was hier abgeht.“

Internationalisierung statt Sicherheit

Das Management spricht von einer Verlagerung: Man wolle die Präsenz in Asien und Nordamerika ausbauen. Gleichzeitig läuft eine strategische Überprüfung der Produktionsstätte in Indonesien, auch ein Verkauf wird derzeit geprüft. Das Unternehmen erwartet sich Einsparungen von bis zu 45 Millionen Euro jährlich. Für viele Mitarbeiter kommt die Nachricht aber überraschend, so galt der Standort noch vor wenigen Monaten als gesichert.

Kritik aus Politik und Region

Lenzings Bürgermeister Rudolf Vogtenhuber (SPÖ) warnt vor „massiven“ Folgen für die Region. Jeder sechste Arbeitsplatz sei betroffen. Auch Vöcklabrucks Stadtchef Peter Schobesberger (SPÖ) kritisierte den Schritt scharf und sprach von einer „Katastrophe“ für die lokale Wirtschaft. „Das ist ein schwerer Schlag für unsere Region und für viele Familien. Blau und Schwarz behandeln Millionäre mit Samthandschuhen, während sie den Arbeitsnehmern die Lasten aufbürden. Das ist ungerecht“, so Schobesberger. Auch der oberösterreichische Landesrat Martin Winkler kritisiert den geplanten Stellenabbau bei Lenzing als „Rasenmähermethode“ und warnt davor, die wirtschaftlichen Probleme auf dem Rücken der Beschäftigten auszutragen. Statt Verlagerungen ins Ausland fordert er eine Optimierung der Prozesse in Lenzing sowie eine stärkere internationale Vermarktung von Nischenfaserprodukten. Winkler bemüht sich um ein Gespräch mit dem Vorstand und betont, dass die Mitarbeiter und ihre Familien Unterstützung und Wertschätzung verdienen.

Investitionen und Sozialplan

Trotz Stellenabbau kündigte Lenzing ein Investitionspaket von über 100 Millionen Euro für die Standorte Lenzing und Heiligenkreuz bis 2027 an. Für die Betroffenen wurde laut Betriebsrat ein „sehr guter Sozialplan“ verhandelt. Dennoch bleibe die Existenz vieler Familien bedroht. Lenzing beschäftigt derzeit weltweit 7.700 Menschen, davon 3.000 am Stammsitz. Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr 2025 um 2,3 Prozent auf 1,34 Milliarden Euro. Unterm Strich gab es einen Gewinn von 15,2 Millionen Euro, nach einem Verlust im Vorjahr. Trotzdem brach der Aktienkurs in den vergangenen zwölf Monaten um mehr als 25 Prozent ein.