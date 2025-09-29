Familie verzweifelt: Mann aus Lienz seit Tagen vermisst

Seit dem 25. September wird ein 77-jähriger Mann aus Lienz vermisst. Sein Fahrrad wurde gefunden, ein Unfall wird vermutet. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Seit den frühen Morgenstunden des 25. September 2025 ist ein 77-jähriger Mann aus Lienz abgängig. Der Mann verließ an diesem Tag seine Wohnung. Sein Fahrrad konnte in Lienz im Bereich Rohracher-Straße 7 aufgefunden werden. „Ein Unfallgeschehen wird vermutet“, informiert die Polizei.

Hinweise gesucht

Auf Wunsch der Angehörigen wurde das Bild des Mannes veröffentlicht. Zeugen bzw. Personen die zum Verbleib des Vermissten Auskünfte geben können, werden gebeten, sich bei der PI Lienz unter der Telefonnummer 059133-7230 zu melden.

Personenbeschreibung Der Vermisste ist ca. 175 Zentimeter groß und ca. 80 Kilogramm schwer. Er hat eine „normale Statur“, braun-graue Haare und blau-graue Augen. Welche Kleidung der Mann trug, ist unbekannt.

©privat Dieser 77-jährige Mann aus Lienz wird seit Tagen vermisst.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.09.2025 um 15:10 Uhr aktualisiert