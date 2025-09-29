Arbesbach trauert: „Mark war für uns alle ein ganz besonderer Bär“

Ein schwerer Schatten liegt über dem BÄRENWALD Arbesbach: Am Freitagmorgen mussten sich die Pfleger von Mark, dem letzten Restaurantbären Albaniens, verabschieden. „Schweren Herzens mussten wir ihn gehen lassen“, heißt es von der Tierschutzorganisation VIER PFOTEN. Die Leiden des 23-jährigen Bären waren zuletzt zu groß geworden. Magenschmerzen, Gelenksprobleme, geschwächte Organe – trotz aller Bemühungen hatte Mark keine Kraft mehr. Er zog sich zurück, rührte kaum noch Futter an und verlor jede Lebenslust.

Vom Käfig in die Freiheit

Marks Geschichte rührt zutiefst. Mehr als 20 Jahre verbrachte er in einem winzigen Käfig auf Betonboden. Er war ein „Restaurantbär“, zur Schau gestellt für Gäste. Erst durch einen Besitzerwechsel und die Rettung durch VIER PFOTEN konnte er im Winter 2022 nach Niederösterreich gebracht werden. Im verschneiten Waldviertel betrat er zum ersten Mal Wald und Wiese, vorsichtig, tastend, aber mit wachsendem Mut. Schon bald eroberte er mit seinem sanften Wesen die Herzen von Besucher und Pfleger.

Kleine Momente des Glücks

Im BÄRENWALD Arbesbach durfte Mark erfahren, was er jahrzehntelang nie hatte: Freiheit, Natur, Wohlbefinden. Besonders in Erinnerung bleiben seine ersten Bäder und die Freude über seine Lieblingsspeisen. „Er verzauberte uns alle mit seiner ruhigen Art“, erzählen die Tierpfleger. Doch die Narben seiner Vergangenheit blieben. Die lange Gefangenschaft hatte seinen Körper unwiderruflich gezeichnet. „Mark war für uns alle ein ganz besonderer Bär, mit Fans weit über die Landesgrenzen hinaus. Doch es liegt in unserer Verantwortung, ihn nicht leiden zu lassen und ihn in Würde zu verabschieden.“ Mit diesen Worten beschreibt Eva Rosenberg, Länderchefin von VIER PFOTEN Österreich, den schweren Abschied. Marks Tod gehe allen sehr nahe, doch sein Vermächtnis sei stärker als der Schmerz.