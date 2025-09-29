Schwere Vorwürfe gegen SOS-Kinderdorf Imst

Nach Hinweisen auf Gewalt in einem Tiroler SOS-Kinderdorf ermittelt nun die Staatsanwaltschaft Innsbruck. Acht Fälle sollen strafrechtlich geprüft werden – darunter Vorwürfe von Misshandlung, Freiheitsentziehung und Nötigung.

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat offiziell ein Ermittlungsverfahren gegen vorerst unbekannte mögliche Täter im SOS-Kinderdorf Imst eingeleitet. Sprecher Hansjörg Mayr bestätigte am Montag, dass derzeit acht Vorfälle auf ihre strafrechtliche Relevanz geprüft werden. Im Raum stehen Verdachtsmomente auf Körperverletzung, Freiheitsentziehung, Nötigung und Kindesmisshandlung. Das Landeskriminalamt Tirol wurde mit den Untersuchungen beauftragt.

Interne Studie löste Verfahren aus

Die Ermittlungen gehen auf eine interne Studie des Instituts für Männer- und Geschlechterforschung zurück. Diese wurde vom Kinderdorf selbst in Auftrag gegeben und beschreibt deutliche Hinweise auf Missstände in Imst. Die Analyse spricht von einem Klima der Einschüchterung und Angst, das durch Leitungsfehler und Missbrauch von Macht begünstigt worden sei.

Fünf Verdachtsfälle bereits gemeldet

Schon Mitte September hatte SOS-Kinderdorf eingeräumt, dass es fünf Verdachtsfälle von Kindeswohlgefährdung an die Kinder- und Jugendhilfe weitergeleitet habe. Sie betreffen den Zeitraum von 2017 bis 2020 und stehen im Zusammenhang mit dem Verhalten von zwei Führungskräften. „Es kam zu Fällen von physischer und psychischer Gewalt und zu Fehlern in der Leitung“, hieß es damals seitens der Organisation. Vier dieser Fälle wurden bereits 2021 gemeldet, ein weiterer im August 2022.

Interner Bericht mit schweren Vorwürfen

In der nun bekannt gewordenen Studie wird von verbaler, psychischer, struktureller und sexualisierter Gewalt gesprochen – sowohl gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch gegen die im Kinderdorf lebenden Kinder und Jugendlichen. Ein besonders gravierender Fall führte laut Bericht zur fristlosen Entlassung einer Leitungsperson, nachdem „inakzeptables pädagogisches Fehlverhalten“ ans Licht kam.

Angst, Schweigen und Machtmissbrauch

Die Autoren des Berichts beschreiben, dass viele Betroffene ein Umfeld erlebt hätten, in dem Angst, Schweigen und Einschüchterung den Alltag prägten. Mitarbeitende seien von Machtmissbrauch durch Vorgesetzte betroffen gewesen, während auch Kinder Opfer von Gewalt wurden. Diese habe nicht nur körperliche, sondern auch strukturelle und sexualisierte Formen angenommen. (APA/RED; 29.9.2025)