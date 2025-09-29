Arm trotz Arbeit: 120.000 Menschen in Österreich sind „Working Poor“

Rund 120.000 Menschen in Österreich arbeiten Vollzeit und können trotzdem kaum ihre Rechnungen bezahlen. Sie gelten als „Working Poor“, ein wachsendes Problem, das immer mehr Beschäftigte betrifft.

Trotz Vollzeitstellen reicht für viele am Ende des Monats das Einkommen nicht aus. Ein wachsender Trend.

Sie stehen früh auf, arbeiten hart, oft sogar in mehreren Jobs. Doch am Monatsende bleibt nichts übrig. Für rund 120.000 Menschen in Österreich reicht das Einkommen trotz Vollzeit nicht zum Leben. Die Betroffenen sind die „Working Poor“, ein Begriff, der nüchtern klingt, aber in Wahrheit von Schicksalen erzählt, die tief berühren.

„Wenn Erwerbsarbeit nicht reicht“

Eine aktuelle Auswertung des Arbeitsklima Index zeigt: Sechs Prozent der Beschäftigten können ihre Ausgaben nicht decken. Besonders stark betroffen sind Menschen mit Pflichtschulabschluss, Frauen, Beschäftigte im Tourismus und Menschen mit Migrationshintergrund. Für sie bedeutet jeder Einkauf, jede Miete, jede Stromrechnung eine neue Belastung. Viele sind gezwungen, mehrere Tätigkeiten gleichzeitig auszuüben. „Wenn die Erwerbsarbeit keinen sicheren Lebensunterhalt bietet, wird das tägliche Leben zur Herausforderung“, warnt AK-Präsident Andreas Stangl.

Bildung, Branche, Herkunft entscheiden

Die Unterschiede sind gravierend: In der öffentlichen Verwaltung geben 69 Prozent der Beschäftigten an, mit ihrem Einkommen zufrieden zu sein, in der Industrie sind es 63 Prozent. Im Tourismus sind es nur 45 Prozent. Auch die Bildung entscheidet: Während 62 Prozent der Akademiker zufrieden sind, sind es bei Menschen mit Pflichtschulabschluss nur 50 Prozent. Und auch das Geschlecht spielt eine Rolle: 57 Prozent der Frauen, aber 63 Prozent der Männer fühlen sich mit ihrem Einkommen abgesichert.

Die stille Belastung

Hinter diesen Zahlen stecken Geschichten von Menschen, die trotz Arbeit nicht mehr weiterwissen. Finanzielle Unsicherheit schlägt auf die Gesundheit, macht krank und raubt die Hoffnung. Viele berichten von Schlafstörungen, Angst und der Sorge, wie es in der Pension einmal weitergehen soll. Nur ein Drittel der Befragten glaubt daran, später mit der Pension gut über die Runden zu kommen. Die steigenden Preise für Energie, Mieten und Lebensmittel verschärfen die Situation zusätzlich. Was früher mit Mühe gereicht hat, reicht jetzt noch weniger. Betroffene müssen abwägen, ob sie die Miete zahlen oder die Heizung einschalten.

AK fordert konkrete Entlastungen

Die Arbeiterkammer Oberösterreich fordert deshalb: wirksame Inflationsbekämpfung bei Energie, Mieten und Lebensmitteln, einen Rechtsanspruch auf Weiterbildung, ein umfassendes Qualifizierungsgeld, kostenfreies Nachholen von Lehrabschlüssen sowie die Anerkennung beruflicher Kompetenzen. Ziel: Den Working Poor eine Zukunft geben, die mehr bedeutet als nur Überleben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.09.2025 um 16:12 Uhr aktualisiert