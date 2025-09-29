41 Mitarbeiter betroffen: Millionenpleite in Niederösterreich

Über das Vermögen der HEAVYLOG Transport & Logistik GmbH wurde beim Landesgericht Wiener Neustadt ein Konkursverfahren eröffnet. Rund 4,1 Millionen Euro Schulden stehen nur 19.000 Euro Vermögen gegenüber.

Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV EUROPA) gab am Montag bekannt, dass über die HEAVYLOG Transport & Logistik GmbH ein Konkursverfahren eröffnet wurde. Zuständig ist das Landesgericht Wiener Neustadt. „Von dem gegenständlichen Insolvenzverfahren sind 41 Dienstnehmer betroffen“, heißt es in der Mitteilung vom AKV.

Tochtergesellschaft in Schieflage

Die HEAVYLOG GmbH ist eine Tochter der H & B Holding GmbH. Das Unternehmen war vor allem auf Sonder- und Schwertransporte, Lagerung, Betriebsübersiedlungen und Maschinentransporte spezialisiert. Bereits über die XL-Kranlogistik GmbH, eine Schwestergesellschaft, wurde im Juni ein Insolvenzverfahren eröffnet. Diese Firma wurde mittlerweile geschlossen, es bestehe „Masseunzulänglichkeit“. Weitere Gesellschaften der Holding, darunter die W.e.s.t Straßentransport GmbH und die HCR Crane Rental GmbH, sind derzeit nicht aktiv. Laut Unterlagen verfügt die Schuldnerin weder über Beteiligungen noch Immobilien. Die Aktiva belaufen sich nur auf rund 19.000 Euro, während die Passiva bei 4,158 Millionen Euro liegen, heißt es in der Aussendung vom AKV.

Gründe für die Insolvenz

Schon 2023 stand HEAVYLOG unter Druck. Damals wurde ein Insolvenzverfahren mit einem Sanierungsplan abgeschlossen. Die Gläubiger bekamen eine 10-prozentige Barquote, die weiteren Raten konnten jedoch nicht bezahlt werden. Nun heißt es in der Presseaussendung: „Die heutige Insolvenz resultiert daraus, dass trotz umfassender Sanierungsmaßnahmen die Einnahmen, wider Erwarten, ausblieben und die Personalkosten gestiegen sind.“ Zusätzlich belasten zahlreiche Schadensfälle und die Forderungsausfälle der XL-Kranlogistik GmbH die Liquidität. Laut Antragstellerin gibt es keine positive Fortbestehungsprognose mehr. Die Sanierung sei „nicht möglich und folglich auch nicht beabsichtigt“. Stattdessen soll HEAVYLOG geschlossen und liquidiert werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.09.2025 um 16:17 Uhr aktualisiert