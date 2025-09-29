Wahnsinn-Crash: Auto kracht in Zug – Lenker hatte Glück

Schwerer Unfall am Bahnübergang in Erlauf: Ein Auto kollidierte am Montagnachmittag mit einem Zug. Der Lenker konnte sich selbst befreien und wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Am Montagnachmittag, dem 29. September 2025, kam es in Erlauf (Bezirk Melk/Niederösterreich) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Auto prallte aus bisher ungeklärter Ursache im Bereich eines Bahnübergangs mit einer Zuggarnitur der Erlauftalbahn zusammen, berichtet Doku-NÖ. Sofort wurde ein Großaufgebot an Einsatzkräften alarmiert, darunter die Feuerwehren Erlauf, Pöchlarn und Krummnussbaum. Ebenso waren die Samariterbund Pöchlarn und den Notarzthubschrauber Christophorus 15 vor Ort, heißt es in mehreren Medienberichten.

Lenker konnte sich befreien

Die erste Lage am Unfallort: Entgegen der Befürchtung war keine Person im Wrack eingeklemmt. Der Lenker konnte das Unfallfahrzeug bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte selbstständig verlassen, heißt es. Er wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr kümmerte sich im Anschluss um die Bergung des Autos und machte die Unfallstelle wieder frei. Während die Polizei den Unfall aufnahm, die Rettungskräfte den Lenker versorgten und die Bergungsarbeiten liefen, war die Bahnstrecke vollständig gesperrt. Damit die Fahrgäste trotzdem weiterkommen konnten, setzte die ÖBB einen Schienenersatzverkehr ein.

Im Einsatz waren:

An Ort und Stelle standen zahlreiche Helfer im Einsatz: Die Freiwillige Feuerwehr Pöchlarn, die Feuerwehr Erlauf, die Freiwillige Feuerwehr Krummnussbaum, die Polizei Niederösterreich, der ASB Pöchlarn-Neuda sowie die ÖAMTC-Flugrettung mit dem Hubschrauber C15. Auch Mitarbeiter der ÖBB waren vor Ort, heißt es in einem Bericht der Doku-NÖ.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.09.2025 um 17:16 Uhr aktualisiert