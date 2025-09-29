Erste Bank trauert um Bankenvorstand: „Wir verlieren einen Freund“

Letzte Woche fand eine Suchaktion in Tirol statt - mit einem unglücklichen Ende. Heute gibt die Erste Bank bekannt: Beim Verunglückten handelte es sich um den Bankenvorstand Hans Unterdorfer. Die Bank trauert.

Ein Ausflug endete für Hans Unterdorfer (58) tödlich. Der Firmenkundenvorstand der Erste Bank Österreich stürzte vergangenen Donnerstag in der Arzbergklamm bei Telfs (Tirol) rund 50 Meter in die Tiefe. Zuvor war er nicht zu einem Termin erschienen, was eine groß angelegte Suchaktion auslöste. Im Einsatz standen neben mehreren Polizeistreifen auch die Bergrettungen Telfs und Mieming, die Alpinpolizei, ein Polizeihubschrauber und Drohnen. Für Unterdorfer kam jedoch jede Hilfe zu spät. Wir haben berichtet: Wanderer (58) stürzte 50 Meter in den Tod.

Suchaktion nahm unglückliches Ende

Die Polizei geht davon aus, dass der Banker in besonders steilem, felsdurchsetztem Gelände ins Rutschen kam und dabei abstürzte. „Der Verunglückte wurde anschließend von der Besatzung der Libelle Tirol mittels Tau geborgen“, erklärten die Beamten in einer Presseaussendung. Die Nachricht von seinem Tod sorgte nicht nur in Tirol, sondern österreichweit für Bestürzung.

Erste Bank in tiefer Trauer

Am Freitag bestätigte die Erste Bank offiziell den Tod ihres Vorstandsmitglieds. In einer Aussendung heißt es: „Mit großer Bestürzung müssen wir mitteilen, dass der Firmenkundenvorstand der Erste Bank Oesterreich, Hans Unterdorfer, bei einem tragischen Bergunfall ums Leben gekommen ist.“ Weiter betont die Bank: „Wir verlieren einen Freund und Kollegen, der viel zu früh von uns gegangen ist und schmerzlich vermisst werden wird.“ Die Anteilnahme gilt vor allem seiner Familie und seinen Angehörigen.

Beeindruckende Karriere

Unterdorfer, geboren 1967, begann seine Laufbahn als Werkstudent bei der Tiroler Sparkasse. Nach verschiedenen Stationen bei Raiffeisen kehrte er zurück und übernahm dort 2011 die Funktion als CEO, die er bis Ende Oktober 2022 ausübte. Seit September 2022 war er Mitglied des Vorstandes der Erste Bank Oesterreich. Dort verantwortete er unter anderem die Bereiche Firmenkunden Österreich, Immobilien, Wohnbau sowie Großkunden und den öffentlichen Sektor. Seine Bestellung wäre bis 2029 gelaufen.