©Canva
Es zitterte: 2,3er-Beben schüttelt Niederösterreich
Die Erde in Niederösterreich hat gebebt: Ein deutlicher Ruck und ein unheimliches Grollen aus der Tiefe schreckten am Sonntagabend um 19.41 Uhr die Bevölkerung westlich von Gloggnitz auf.
Der Österreichische Erdbebendienst GeoSphere Austria bestätigte einen Erdstoß der Magnitude 2,3 (ml). Das Beben ereignete sich in nur 7 Kilometern Tiefe. Das Epizentrum lag nur 9 Kilometer westlich von Gloggnitz. Auch in den Regionen um Mürzzuschlag (12 Kilometer entfernt) und Neunkirchen (21 Kilometer entfernt) wurde ein Beben gespürt.
Experten geben Entwarnung
Seismologe Anton Vogelmann von GeoSphere Austria meldet: Trotz des „deutlichen Rucks“ und des tiefen Grollens sind Schäden an Gebäuden keine bekannt und bei dieser Stärke auch nicht zu erwarten.
