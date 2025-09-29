Skip to content
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Kurven eines Seismographen.
Das Beben ereignete sich 7 km tief unter der Erde bei Gloggnitz/NÖ.
Gloggnitz/Niederösterreich
29/09/2025
Keine Schäden

Es zitterte: 2,3er-Beben schüttelt Niederösterreich

Die Erde in Niederösterreich hat gebebt: Ein deutlicher Ruck und ein unheimliches Grollen aus der Tiefe schreckten am Sonntagabend um 19.41 Uhr die Bevölkerung westlich von Gloggnitz auf.

Der Österreichische Erdbebendienst GeoSphere Austria bestätigte einen Erdstoß der Magnitude 2,3 (ml). Das Beben ereignete sich in nur 7 Kilometern Tiefe. Das Epizentrum lag nur 9 Kilometer westlich von Gloggnitz. Auch in den Regionen um Mürzzuschlag (12 Kilometer entfernt) und Neunkirchen (21 Kilometer entfernt) wurde ein Beben gespürt.

Experten geben Entwarnung

Seismologe Anton Vogelmann von GeoSphere Austria meldet: Trotz des „deutlichen Rucks“ und des tiefen Grollens sind Schäden an Gebäuden keine bekannt und bei dieser Stärke auch nicht zu erwarten.

