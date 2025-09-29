/ ©pexels.com: Merve Yıldırım
Tragödie in Tirol: 74-Jähriger stürzt bei Baumarbeiten in den Tod
Tödliches Drama in Aldrans: Bei den Vorbereitungen für den Herbst endete für einen 74-jährigen Mann das Leben auf tragische Weise.
Der Vormittag des 29. September 2025 wurde in Aldrans zum Schauplatz einer Tragödie. Ein 74-jähriger Österreicher verlor bei Baumschneidearbeiten sein Leben. Der Senior war gerade dabei, mit einer Ausziehleiter Äste zu kürzen, als es aus noch unbekannter Ursache zum Drama kam: Der Mann stürzte aus großer Höhe ab und schlug auf die darunterliegende Asphaltfläche auf. Der 74-Jährige zog sich schwerste Verletzungen zu. Die eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen blieben ohne Erfolg.
