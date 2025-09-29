Messerattacke in Bayern: Tatverdächtiger in Braunau gefasst

Nach einer Messerattacke in Bayern ist der mutmaßliche Täter im oberösterreichischen Braunau festgenommen worden. Der 20-Jährige wurde am Sonntagabend, dem 28. September, in einem Hotel von der Sondereinheit Cobra gestellt.

Die Bluttat ereignete sich in den frühen Morgenstunden des Sonntags in Altötting. Ersten Ermittlungen zufolge stach der Verdächtige gegen 2.25 Uhr auf einen 22-Jährigen ein. Passanten fanden das Opfer schwer verletzt auf offener Straße und alarmierten die Rettung. Der Mann aus Mühldorf am Inn erlitt lebensgefährliche Verletzungen im Bauchbereich und musste sofort notoperiert werden. Laut Polizei befindet er sich inzwischen in stabilem Zustand.

Fahndung und Festnahme

Nach der Attacke startete die Polizei eine großangelegte Fahndung, auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Der Tatverdächtige konnte schließlich in einem Hotel im rund 30 Kilometer entfernten Braunau lokalisiert werden. Cobra-Beamte rückten an und nahmen den Mann widerstandslos fest. Er wurde in die Justizanstalt Ried gebracht und soll rasch nach Deutschland ausgeliefert werden. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar, die Ermittlungen laufen.