Rührendes Abschiedsgeschenk: Opa Robert strahlte bei der Taufe

Robert, ein schwerkranker Großvater aus Wiener Neustadt, hatte nur noch einen Wunsch: Er wollte bei der Taufe seiner einjährigen Zwillingsenkel dabei sein. Dieser Wunsch wurde ihm noch erfüllt, heute schaut er ihnen von oben zu.

Es war ein „ganz besonderer Tag für Robert“ : Der schwerkranke Großvater wünschte sich nichts sehnlicher, als bei der Taufe seiner einjährigen Zwillingsenkel dabei zu sein. Monatelang war der Mann aus Wiener Neustadt auf intensive Pflege und Beatmung angewiesen, weshalb ein Ausflug kaum möglich schien. Doch ein Anruf bei dem Verein Rollende Engel , der schwerkranken Menschen in ganz Österreich ihren letzten Wunsch erfüllt, genügte, um Roberts Wunsch wahrwerden zu lassen.

Großer Einsatz der Ehrenamtlichen

Bereits um vier Uhr früh standen die ehrenamtlichen Wunscherfüller Anja, Julia und Florian auf, um rechtzeitig zum rund drei Stunden entfernten Wohnort ihres Fahrgastes zu gelangen. Vor Ort wurden sie herzlich von dem Intensivpflegeteam empfanden, die alles für einen sicheren Transport vorbereitet hatten. Nach einer weiteren Stunde Fahrt erreichte das Team die Kirche, wo der Ehrengast von Familie und Freunden mit Tränen in den Augen empfangen wurde.

Pfarrer verlegte Zeremonie in den Garten

Eine unerwartete Hürde stellte sich dem Wunsch jedoch in den Weg: Rund 20 Stufen trennten das Fahrzeug vom Kircheneingang – „mit Beatmungsgerät und Trage unmöglich zu bewältigen“, heißt es vom Verein Rollende Engel. Der Pfarrer ließ sich davon jedoch nicht beirren und organisierte binnen weniger Minuten eine Feier im Freien, direkt im Garten des benachbarten Gemeindehauses. Unter alten Bäumen entstand mit rasch aufgestellten Stühlen, Tisch und Klavier eine feierliche Kulisse, die der besonderen Bedeutung des Moments in nichts nachstand. Robert strahlte über das ganze Gesicht, während er seine Enkelkinder im Arm hielt und die Taufe hautnah miterlebte.

©Rollende Engel Die Rollenden Engel machten es möglich. ©Rollende Engel Er konnte bei der Taufe dabei sein.

Ein Moment voller Liebe

Nach der Feier versammelte sich die Familie um Ehrengast Robert, der die Taufe seiner Enkelkinder zu einem ganz besonderen Familienerlebnis gemacht hat. Voller Freude und sichtlich bewegt verabschiedete er sich von seinen Liebsten, bevor er von den Wunscherfüllern wieder sicher nach Hause gebracht wurde. „Leider ist Robert wenige Tage nach dieser Taufe verstorben“, so die Wunscherfüller. Für ihn ging an diesem Tag ein Traum in Erfüllung – ein Moment voller Liebe, der ihm und seiner Familie für immer im Herzen bleiben wird.