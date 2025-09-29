Sex mit Inhaftierter: Justizbeamter zu fünf Monate bedingt verurteilt

Ein Justizwachebeamter ist am Montag am Landesgericht Steyr wegen dreifacher Nötigung zu fünf Monaten bedingt verurteilt worden. Der Mann soll mit einer Insassin Sex gehabt, eine zweite geküsst und beim Duschen beobachtet haben.

Die Staatsanwaltschaft sah im Verhalten des Beamten einen Missbrauch des Autoritätsverhältnisses. Dem widersprach das Gericht. Zwar habe sich in einer Außenstelle des forensisch-therapeutischen Zentrums tatsächlich ein sexueller Kontakt mit einer Insassin ereignet. Doch sei die Frau nicht aus Angst vor Repressalien eingewilligt, sondern freiwillig. Strafbar wurde die Handlung erst im Nachgang: Der Beamte habe ihr klar gemacht, dass sie niemandem etwas erzählen dürfe, 5 Minuten hat berichtet. Das wertete das Gericht als Nötigung.

Duschspanner-Vorwurf und massive Drohungen

Noch gravierender fiel der zweite Vorwurf aus. Im März 2023 soll der Justizwachebeamte eine weitere Insassin beim Duschen beobachtet und sie geküsst haben. Anschließend habe er sie bedroht: Wenn sie über das Vorgefallene spreche, werde sie „nie wieder aus dem Gefängnis herauskommen“. Das Gericht wertete auch diese Bedrohung als eindeutige Nötigung.

Bedingte Haftstrafe, Urteil nicht rechtskräftig

Am Ende stand ein Schuldspruch wegen dreier Nötigungen. Das Landesgericht verhängte eine Freiheitsstrafe von fünf Monaten, die bedingt ausgesprochen wurde. Damit muss der Beamte nicht ins Gefängnis, sofern er in der Probezeit nicht neuerlich straffällig wird. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Sowohl Staatsanwaltschaft als auch Verteidigung verzichteten vorerst auf Stellungnahmen. Das Urteil ist somit nicht rechtskräftig, es könnte in den kommenden Wochen noch angefochten werden.