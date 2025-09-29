MEGA-Jackpot: Fast 8 Millionen Euro liegen im Topf

Das große Glück wartet am kommenden Mittwoch beim Lotto „6 aus 45“: Ein Sechsfachjackpot von 7,8 Millionen Euro liegt im Topf. Jetzt heißt es: Wer knackt den Sechsfachjackpot am Mittwoch und wird über Nacht zum Millionär?

Der Grund für die Mega-Summe: Auch am vergangenen Sonntag hatte niemand die „sechs Richtigen“ auf einem Tippschein. Trotz des ausbleibenden Sechsers gab es am Sonntag beachtliche Gewinne: Zwei Glückspilze hatten jeweils einen Fünfer mit Zusatzzahl richtig getippt und erhalten dafür knapp 95.000 Euro. Ein Gewinn geht nach Kärnten. Dort fehlte auf dem zweiten von drei Quicktipps lediglich die Zahl 44 zum Sechser. Der zweite Gewinn wurde über win2day erzielt. Hier fehlte beim ersten von fünf Tipps die Zahl 33 zum Hauptgewinn.

Joker-Glück für vier Gewinner

Noch mehr Grund zur Freude gab es beim Joker, wo der Jackpot gleich vierfach geknackt wurde. Je ein Gewinn von mehr als 133.000 Euro ging ins Burgenland, in die Steiermark, nach Tirol und via win2day. Alle vier wurden jeweils mit einem einzelnen abgegebenen Joker Tipp erzielt. Auch bei LottoPlus gab es am Sonntagabend keinen Sechser. Dadurch profitieren die LottoPlus Fünfer: Die Gewinnsumme des Sechsers wurde auf sie aufgeteilt. Jeder der 78 LottoPlus Fünfer erhält somit knapp 6.300 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es wieder um rund 400.000 Euro.