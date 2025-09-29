Skip to content
Region auswählen:
/ ©ORF/Thomas Ramstorfer
Bild auf 5min.at zeigt Martin Thür
Martin Thür kehrt nach acht Monaten Pause am Sonntag mit der Moderation der „ZiB 2“ zurück.
Österreich
29/09/2025
Am Sonntag

Nach acht Monaten Funkstille: Martin Thür ist zurück in der ZIB 2

Martin Thür kehrt nach seiner monatelangen, überraschenden Pause auf den Bildschirm zurück: Der „ZiB 2“-Moderator wird ab Sonntag nach dem „Tatort“ durch die Late-News führen.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(89 Wörter)

Thür hatte seine Auszeit aus privaten Gründen im Februar angekündigt und war damit mindestens acht Monate nicht am Bildschirm präsent. Die Moderation der „ZiB 2“ übernahmen in dieser Zeit Marie-Claire Zimmermann und Stefan Lenglinger. Die Gründe für seine lange Abwesenheit bleiben dabei Thürs persönliches Geheimnis – er erklärte, sein Privatleben sei kein öffentliches Thema. Am Sonntag ist er nach dem „Tatort“ wieder im TV zu sehen, berichten mehrere Medien.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: