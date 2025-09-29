Nach acht Monaten Funkstille: Martin Thür ist zurück in der ZIB 2

Martin Thür kehrt nach seiner monatelangen, überraschenden Pause auf den Bildschirm zurück: Der „ZiB 2“-Moderator wird ab Sonntag nach dem „Tatort“ durch die Late-News führen.

Thür hatte seine Auszeit aus privaten Gründen im Februar angekündigt und war damit mindestens acht Monate nicht am Bildschirm präsent. Die Moderation der „ZiB 2“ übernahmen in dieser Zeit Marie-Claire Zimmermann und Stefan Lenglinger. Die Gründe für seine lange Abwesenheit bleiben dabei Thürs persönliches Geheimnis – er erklärte, sein Privatleben sei kein öffentliches Thema. Am Sonntag ist er nach dem „Tatort“ wieder im TV zu sehen, berichten mehrere Medien.