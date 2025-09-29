Junger Landwirt stürzt 15 Meter tief in den Tod

Ein 36-jähriger Landwirt war mit Mulcharbeiten beschäftigt und lenkte einen rund 200 Kilogramm schweren Motormäher. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Mann über eine Geländekante und stürzte daraufhin gemeinsam mit seiner schweren Maschine etwa 15 Meter eine steil abfallende Böschung hinab. Dabei überschlug sich der Motormäher und klemmte den 36-Jährigen ein. Für den jungen Landwirt kam jede Hilfe zu spät: Er erlitt tödliche Verletzungen noch an der Unfallstelle.