Drama am Schutzweg: 93-Jähriger übersieht Kind (7)

Schreckliches Unglück am Montagnachmittag in Tirol: Ein 7-jähriges Mädchen ist in Landeck (Ortsteil Bruggen) auf einem Schutzweg von einem Auto erfasst und eingeklemmt worden.

Der Unfall ereignete sich gegen 16.20 Uhr auf der B171. Das Kind war mit dem Fahrrad auf dem Gehsteig in westliche Richtung unterwegs, als es fahrend den Schutzweg überquerte. Zur selben Zeit lenkte ein 93-jähriger Österreicher sein Auto auf der B171 in dieselbe Richtung. Der Pensionist erfasste das Mädchen.

Ersthelfer zogen Kind unter dem Auto hervor

Das Kind wurde samt Fahrrad unter dem Auto eingeklemmt und einige Meter mitgeschleift, bis das Fahrzeug zum Stillstand kam. Glücklicherweise eilten mehrere Ersthelfer herbei und konnten das Mädchen unter dem Fahrzeug befreien. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde die 7-Jährige mit Verletzungen in das Krankenhaus Zams eingeliefert. Die B171 musste für rund eine halbe Stunde für den gesamten Verkehr gesperrt werden.