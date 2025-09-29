Horror-Fund in Vorarlberg: Katze wurde der Kopf abgetrennt

Der Fundort war am Waldrand, direkt neben einem Wohnhaus. Die grausame Entdeckung: Der Katze fehlte der Kopf. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Kopf „offensichtlich abgetrennt“ und konnte an der Fundstelle nicht mehr festgestellt werden. Die Polizeiinspektion Dornbirn hat sofort die Ermittlungen wegen des Verdachts der Tierquälerei aufgenommen. Bislang konnten die Besitzer der Katze nicht ausgeforscht werden. Die Ermittler bitten dringend um Hinweise aus der Bevölkerung. Personen, die Wahrnehmungen zur Tat gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Dornbirn unter +43 (0) 59 133 8140 zu melden.