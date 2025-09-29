Inferno: Vier Verletzte nach Crash – Auto geht in Flammen auf

Ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Fahrzeugbrand hat am Montagnachmittag in Tirol einen Einsatz ausgelöst. Am 29. September 2025 wurden die Feuerwehren Vorderthiersee und Mitterland um 16.22 Uhr auf die L37 alarmiert.

Auf der Landesstraße waren zwei Autos kollidiert. Eines der Fahrzeuge stand beim Eintreffen der Feuerwehren bereits im Vollbrand. Insgesamt wurden vier Personen verletzt, heißt es von der Feuerwehr Vorderthiersee auf Facebook. Sie mussten von den Rettungskräften versorgt und anschließend in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert werden. Insgesamt waren fünf Feuerwehrfahrzeuge waren mit insgesamt 45 Mann im Einsatz. Zudem waren die Rettung, ein Notarzt, ein Rettungshubschrauber und die Polizei vor Ort.