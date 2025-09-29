Dienstag bringt Wolken, Regen und kühle Temperaturen nach Österreich

Am Dienstag zeigt sich das Wetter in Österreich wechselhaft. „Der Tag verläuft unterschiedlich bewölkt. Öfter sonnig ist es vor allem Richtung Nordosten. Ansonsten dominieren oft die Wolken und aus dichter Bewölkung regnet es gebietsweise länger“, so GeoSphere Austria. Der Schwerpunkt des Regens liegt laut den Experten vom Tiroler Unterland bis in die Obersteiermark. Die Schneefallgrenze schwankt zwischen 1400 und 2200 Metern. „Der Wind weht schwach bis mäßig und kommt meist aus Nordwest bis Nordost“, heißt es weiter. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 11 bis 16 Grad.

Im Bergland:

Auch in den Bergen bleibt das Wetter unbeständig. „Am Alpenostrand ist in der nordöstlichen Strömung deutlich kühlere Luft wetterwirksam, dennoch bleibt es hier tagsüber meist veränderlich bewölkt und niederschlagsfrei“, erklärt GeoSphere. Im Westen und Süden hingegen „liegen die Gipfel häufig in Wolken und es dominiert regnerisches Bergwetter bei Schneefallgrenzen zwischen 1800 und 2300m“. Auf 2000 Metern werden Temperaturen zwischen plus 4 und minus 3 Grad erwartet.