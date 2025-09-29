Wetterextreme: Überschwemmungen in Südeuropa, Schnee in Österreich

Europa zeigt sich derzeit zweigeteilt: Während Italien und Griechenland von sintflutartigen Regenfällen, Gewittern und Überschwemmungen heimgesucht werden, präsentieren sich die Alpen so winterlich wie selten zuvor im September.

Derzeit kommt es in Europa zu Wetterextremen, die nicht Unterschiedlicher sein können: Während es in Südeuropa zu zahlreichen Überschwemmungen gibt, sieht man in Österreich schon die ersten Schneeflocken.

Am stärksten betroffen sind derzeit laut wetter.at die Ionischen Inseln Lefkada, Kefalonia und Zakynthos sowie der Norden des Peloponnes. Dort drohen massive Überschwemmungen und Erdrutsche, Meteorologen erwarten Regenmengen von bis zu 200 Litern pro Quadratmeter. Die Behörden haben die höchste Warnstufe Rot verhängt. Einwohner wie auch Touristen werden aufgefordert, Häuser nicht zu verlassen und Ausflüge in die betroffenen Regionen zu vermeiden. Besonders Urlauber auf den beliebten Inseln sind angehalten, Wetterberichte laufend zu verfolgen und den Anweisungen der Einsatzkräfte zu folgen, so aus einem Bericht der Kronenzeitung.

Süden Europas im Ausnahmezustand

Auch Italien und Kroatien kämpfen mit den Folgen des Tiefdruckgebiets. In Kalabrien und Apulien sind Straßen überflutet, in Kroatien dokumentierte ein Sturmjäger sogar eine spektakuläre Wasserhose über der Adria. Gleichzeitig schossen Wassermassen aus Gullydeckeln, und Autobahnen mussten gesperrt werden.

Österreich: Schnee bis in hohe Täler

Kontrastprogramm hingegen in den Alpen: Oberhalb von 2000 Metern hat der Winter begonnen. In Tirol fielen bis zu 20 Zentimeter Neuschnee, der Großglockner und andere Gipfel tragen ihr erstes Winterkleid. Auch in der Schweiz mussten mehrere Alpenpässe gesperrt werden. Für Bergsportler gilt nun erhöhte Vorsicht, da Schnee und Eis Wanderungen und Klettersteige gefährlich machen. Die Unterschiede könnten kaum größer sein: Während Griechenland und Südeuropa mit Extremregen und Überschwemmungen kämpfen, sind in Österreich schon die ersten Winterlandschaften sichtbar. Meteorologen erwarten in den kommenden Tagen weitere Schneefälle in den Alpen, während im Süden Europas die Lage angespannt bleibt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.09.2025 um 21:55 Uhr aktualisiert