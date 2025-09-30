Kollision in Tirol: Auto geht in Flammen auf – vier Verletzte

Am Montag, dem 29. September 2025 kam es zu einer Kollision zwischen zwei Autos in Thiersee (Bezirk Kufstein) in Tirol. Ein Wagen fing Flammen. Insgesamt wurden vier Personen verletzt.

Gegen 16.15 Uhr, lenkte ein 77-jähriger Deutscher (Niedersachsen) seinen Wagen auf der L37, im Gemeindegebiet von Thiersee, in Fahrtrichtung „Landl“. Am Beifahrersitz befand sich seine 70-jährige Ehefrau. Zur selben Zeit lenkte ein 27-jähriger Deutschen (Nordrhein-Westfalen) seinen Wagen mit seiner Ehefrau am Beifahrersitz in entgegengesetzte Richtung. Bei km 8,8 geriet der 77-jähriger Fahrzeuglenker aus bisher ungeklärter Ursache mit dem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und touchierte dabei die Betonmauer auf der linken Fahrbahnseite. Danach kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden PKW des 27-jährigen deutschen PKW-Lenkers.

Auto ging in Flammen auf

Die Fahrzeuge kamen auf der Fahrbahn zum Stillstand, das Fahrzeug des 77-jährigen begann sofort zu brennen. Während sich die Beifahrerin selbständig befreien konnte, wurde der Lenker durch drei Ersthelfer aus dem entflammten Fahrzeug geborgen. Der Lenker des zweitbeteiligten KFZ konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien, die Beifahrerin war im Fahrzeug eingeklemmt und wurde von den Ersthelfern befreit.

Vier Personen ins Krankenhaus gebracht

Alle vier beteiligten Personen wurden unbestimmten Grades verletzt und in das Bezirkskrankenhaus Kufstein sowie in die Klinik Innsbruck gebracht. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die L37 war für ca. eine Stunde in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Im Einsatz standen vier Streifen der Polizei Kufstein sowie die Freiwillige Feuerwehr Thiersee.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.09.2025 um 06:26 Uhr aktualisiert