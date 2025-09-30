PV-Unternehmen in der Krise: Millionen-Schulden führen zu Konkursantrag

Der Alpenländische Kreditorenverband gibt bekannt, dass die Andreas Steiner Systemtechnik GmbH einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Form eines Konkursverfahrens beim Landesgericht Wels eingebracht hat.

Das oberösterreichische Unternehmen kann seinen laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen, informiert der AKV EUROPA. Es wird erwartet, dass das Verfahren in den nächsten Tagen eröffnet wird.

Zur Insolvenzursache

Der Unternehmensgegenstand liegt in der Planung und Errichtung im Bereich Photovoltaikanlagen für Privat- und Gewerbekunden. Der AKV informiert: „Zuletzt wurden keine Dienstnehmer beschäftigt. Durch den Markt- und Preisverfall kam es zu einer Reduktion der Einspeisetarife sowie durch den Preiswettbewerb zu einer Verringerung der Gewinnspannen. Projekte haben sich verzögert bzw. wurden verschoben. Die notwendige Vorfinanzierung hat zu Liquiditätsengpässen geführt.“

Verbindlichkeiten von rund 5,5 Mio. Euro

„Auf der dem Eröffnungsantrag beiliegenden Gläubigerliste werden zwei Bankengläubiger mit Verbindlichkeiten von ca. 5,5 Mio. Euro angeführt“, berichtet der AKV in einer Aussendung. Weiters heißt es: „Angaben zu den vorhandenen Aktiven wurden im Eröffnungsantrag nicht gemacht. Das vorhandene Vermögen wird im Rahmen des Insolvenzverfahrens inventarisiert und geschätzt werden.“