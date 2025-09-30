Nächste Kürzung fix: Regierung streicht Bonus zusammen

Das Sparprogramm der Bundesregierung erreicht nun auch Menschen mit Behinderung. Der Fahrkostenbeitrag, eine wichtige Unterstützung für Betroffene, wird um die Hälfte gekürzt

Der Fahrkostenbeitrag für Menschen mit Behinderung wird im kommenden Jahr drastisch reduziert. Statt der bisherigen 700 Euro sollen Betroffene 2025 nur mehr 355 Euro erhalten. Damit trifft es eine besonders verletzliche Gruppe: Menschen, die aufgrund ihrer Einschränkung auf das Auto angewiesen sind, etwa Rollstuhlfahrerinnen, Rollstuhlfahrer oder Personen mit Gehbehinderung.

Gefahr einer kompletten Streichung

Die Kürzung ist aber nur ein Teil der geplanten Maßnahmen. Laut einem Bericht des Kurier steht der Mobilitätszuschuss insgesamt vor dem Aus. Schon 2027 könnte die Unterstützung vollständig gestrichen werden. Ob sie je wieder eingeführt wird, hängt von der künftigen Budgetlage ab.

Kleine Einsparung, große Wirkung für Betroffene

Finanziell bringt die Maßnahme dem Staat nur wenig. Im Vorjahr belief sich die Gesamtsumme aller ausbezahlten Mobilitätszuschüsse auf rund sieben Millionen Euro, ein vergleichsweise geringer Posten im Bundesbudget. Für die Betroffenen hingegen bedeutet die Kürzung eine spürbare Belastung im Alltag.

Sozialministerium verweist auf „angespannte Lage“

Im Sozialministerium von Korinna Schumann (SPÖ) betont man, dass eine komplette Streichung zumindest verhindert werden konnte. Angesichts der „angespannten Budgetsituation“ sei die Halbierung notwendig gewesen, heißt es. Gleichzeitig versichert das Ressort, man werde weiterhin eine „möglichst breite Unterstützung“ für Menschen mit Behinderung anstreben.