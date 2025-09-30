Ermittlungen um Bargeldfund nach Unfall in Niederösterreich

Nach einem Unfall mit vier beteiligten Lkw im Tunnel Vösendorf auf der Wiener Außenring Schnellstraße (S1) vom Freitag ermittelt das Landeskriminalamt Niederösterreich. In einem der Fahrzeuge waren Banknoten in Behältnissen transportiert worden, die Scheine kamen Medienberichten zufolge beim Aufprall zum Vorschein. Erhebungen sollen nun abklären, ob es sich um Schmuggelware handelt, bestätigte ein Polizeisprecher am Dienstag auf Anfrage.

Kilometerlanger Stau

An dem Unfall am Freitag waren vier Lkw und ein Pkw beteiligt, eine Person wurde verletzt. Fünf Feuerwehren rückten aus, ein Brand bei zwei Lastwagen wurde durch die Einsatzkräfte gelöscht. Es bildete sich kilometerlanger Stau. Bei den folgenden Aufräumarbeiten seien in einem Sattelzug „lose flatternde, zuvor gestapelte Euroscheine“ entdeckt worden, berichtete die „Kronen Zeitung“. Verpackt waren die Banknoten laut dem ORF Niederösterreich in Kisten, einige davon dürften bei dem Crash zerbrochen sein. (APA/RED)