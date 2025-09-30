Lebensmittelkette Unimarkt sperrt zu: 600 Mitarbeiter betroffen
Unimarkt verkauft alle Filialen und zieht sich nach 50 Jahren aus dem Einzelhandel zurück. Mehr als 600 Mitarbeiter blicken nun auf ungewisse Monate – die Nachfolge der Standorte ist noch offen.
Unimarkt, mit Sitz in Traun (Bezirk Linz-Land), zieht sich nach seinem 50-Jahr-Jubiläum überraschend aus dem Einzelhandel zurück. Betroffen sind sämtliche Standorte – sowohl Franchise- als auch Eigenfilialen. Insgesamt rund 620 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden beim AMS-Frühwarnsystem gemeldet: etwa 120 in der Unternehmenszentrale und weitere 500 in den Filialen.
Großhandel bleibt bestehen
Der geplante Rückzug betrifft ausschließlich das Einzelhandelsgeschäft. Großhandel und Logistik der UNIGruppe bleiben unverändert bestehen, wie Geschäftsführer Andreas Hämmerle erklärte. Damit soll ein Teil der betrieblichen Infrastruktur abgesichert werden.
Gründe: schwieriges Marktumfeld
Als Hauptgrund nennt die Geschäftsführung die angespannte Marktlage. Bereits vor eineinhalb Jahren habe man mit einem umfassenden Restrukturierungs- und Transformationsprozess begonnen. Doch die makroökonomischen Rahmenbedingungen hätten sich als zu belastend erwiesen. „Wir können die Konstellation nicht verändern“, so Hämmerle.
Suche nach Nachfolgern für die Standorte
Noch in diesem Jahr soll entschieden werden, welche Mitbewerber welche Standorte übernehmen. Laut Hämmerle sei das Interesse groß. Mit der Weitergabe wolle man sicherstellen, dass die Nahversorgung – gerade in ländlichen Regionen – erhalten bleibt und Arbeitsplätze möglichst gesichert werden.
Information der Mitarbeiter
Die Belegschaft wurde bereits in die Prozesse eingebunden. Am Dienstagvormittag sollten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem „Town Hall Meeting“ über die nächsten Schritte informiert werden.
Diese Filialen sind betroffen
Oberösterreich
UNIMARKT Altheim
UNIMARKT Altmünster
UNIMARKT Andorf
UNIMARKT Bad Goisern
UNIMARKT Bad Zell
UNIMARKT Eggelsberg
UNIMARKT Feldkirchen/Donau
UNIMARKT Frankenmarkt
UNIMARKT Gallneukirchen
UNIMARKT Gaspoltshofen
UNIMARKT Gmunden
UNIMARKT Hagenberg
UNIMARKT Haslach
UNIMARKT Hellmonsödt
UNIMARKT Langenstein
UNIMARKT Lembach
UNIMARKT Liebenau
UNIMARKT Linz-Auberg
UNIMARKT Linz-Zeppelinstraße
UNIMARKT Mauerkirchen
UNIMARKT Neuhofen/Krems
UNIMARKT Neumarkt
UNIMARKT Oberhofen
UNIMARKT Ort im Innkreis
UNIMARKT Peuerbach
UNIMARKT Raab
UNIMARKT Riedau
UNIMARKT Saxen
UNIMARKT Schärding/Allerheiligen
UNIMARKT Scharnstein
UNIMARKT Schörfling am Attersee
UNIMARKT Schwand
UNIMARKT Schwertberg
UNIMARKT St. Agatha
UNIMARKT St. Oswald/Freistadt
UNIMARKT Steyr-Christkindl
UNIMARKT Vöcklabruck
UNIMARKT Vöcklamarkt
UNIMARKT Waldhausen
UNIMARKT Wartberg/Aist
UNIMARKT Weitersfelden
UNIMARKT Wels-Grieskirchnerstraße
UNIMARKT Wels-Ringstraße
UNIMARKT Wilhering
UNIMARKT Windischgarsten
Steiermark
UNIMARKT Altaussee
UNIMARKT Anger
UNIMARKT Arnfels
UNIMARKT Bad Aussee
UNIMARKT Feldbach
UNIMARKT Fernitz
UNIMARKT Gleinstätten
UNIMARKT Gleisdorf
UNIMARKT Graz
UNIMARKT Gröbming
UNIMARKT Großklein
UNIMARKT Grundlsee
UNIMARKT Judendorf-Straßengel
UNIMARKT Laßnitzhöhe
UNIMARKT Lebring
UNIMARKT Leutschach
UNIMARKT Mautern
UNIMARKT Mürzzuschlag
UNIMARKT Raaba
UNIMARKT Schladming
UNIMARKT Sebersdorf
UNIMARKT St. Gallen
UNIMARKT St. Oswald bei Plankenwarth
UNIMARKT St. Ruprecht
UNIMARKT St. Stefan ob Leoben
UNIMARKT Straß
UNIMARKT Thal
UNIMARKT Weißkirchen
Niederösterreich
UNIMARKT Hausmening
UNIMARKT Heiligeneich
UNIMARKT Innermanzing
UNIMARKT Kematen
UNIMARKT Krems
UNIMARKT Krems Rehberg
UNIMARKT Loosdorf
UNIMARKT Maria Anzbach
UNIMARKT Oberwölbling
UNIMARKT Ruprechtshofen
UNIMARKT Ybbs
UNIMARKT Zwettl
Salzburg
UNIMARKT Adnet
UNIMARKT Kuchl
UNIMARKT Lamprechtshausen
UNIMARKT Seekirchen
UNIMARKT Wals-Siezenheim
Burgenland
UNIMARKT St. Michael