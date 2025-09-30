Skip to content
/ ©Unimarkt
Lebensmittelkette Unimarkt sperrt zu: 600 Mitarbeiter betroffen
Alle Filialen von Unimarkt sollen geschlossen werden
Österreich
30/09/2025
Geschlossen

Lebensmittelkette Unimarkt sperrt zu: 600 Mitarbeiter betroffen

Unimarkt verkauft alle Filialen und zieht sich nach 50 Jahren aus dem Einzelhandel zurück. Mehr als 600 Mitarbeiter blicken nun auf ungewisse Monate – die Nachfolge der Standorte ist noch offen.

von Stefan Putz
1 Minute Lesezeit(225 Wörter)

Unimarkt, mit Sitz in Traun (Bezirk Linz-Land), zieht sich nach seinem 50-Jahr-Jubiläum überraschend aus dem Einzelhandel zurück. Betroffen sind sämtliche Standorte – sowohl Franchise- als auch Eigenfilialen. Insgesamt rund 620 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden beim AMS-Frühwarnsystem gemeldet: etwa 120 in der Unternehmenszentrale und weitere 500 in den Filialen.

Großhandel bleibt bestehen

Der geplante Rückzug betrifft ausschließlich das Einzelhandelsgeschäft. Großhandel und Logistik der UNIGruppe bleiben unverändert bestehen, wie Geschäftsführer Andreas Hämmerle erklärte. Damit soll ein Teil der betrieblichen Infrastruktur abgesichert werden.

Gründe: schwieriges Marktumfeld

Als Hauptgrund nennt die Geschäftsführung die angespannte Marktlage. Bereits vor eineinhalb Jahren habe man mit einem umfassenden Restrukturierungs- und Transformationsprozess begonnen. Doch die makroökonomischen Rahmenbedingungen hätten sich als zu belastend erwiesen. „Wir können die Konstellation nicht verändern“, so Hämmerle.

Suche nach Nachfolgern für die Standorte

Noch in diesem Jahr soll entschieden werden, welche Mitbewerber welche Standorte übernehmen. Laut Hämmerle sei das Interesse groß. Mit der Weitergabe wolle man sicherstellen, dass die Nahversorgung – gerade in ländlichen Regionen – erhalten bleibt und Arbeitsplätze möglichst gesichert werden.

Information der Mitarbeiter

Die Belegschaft wurde bereits in die Prozesse eingebunden. Am Dienstagvormittag sollten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem „Town Hall Meeting“ über die nächsten Schritte informiert werden.

Diese Filialen sind betroffen

Oberösterreich

  • UNIMARKT Altheim

  • UNIMARKT Altmünster

  • UNIMARKT Andorf

  • UNIMARKT Bad Goisern

  • UNIMARKT Bad Zell

  • UNIMARKT Eggelsberg

  • UNIMARKT Feldkirchen/Donau

  • UNIMARKT Frankenmarkt

  • UNIMARKT Gallneukirchen

  • UNIMARKT Gaspoltshofen

  • UNIMARKT Gmunden

  • UNIMARKT Hagenberg

  • UNIMARKT Haslach

  • UNIMARKT Hellmonsödt

  • UNIMARKT Langenstein

  • UNIMARKT Lembach

  • UNIMARKT Liebenau

  • UNIMARKT Linz-Auberg

  • UNIMARKT Linz-Zeppelinstraße

  • UNIMARKT Mauerkirchen

  • UNIMARKT Neuhofen/Krems

  • UNIMARKT Neumarkt

  • UNIMARKT Oberhofen

  • UNIMARKT Ort im Innkreis

  • UNIMARKT Peuerbach

  • UNIMARKT Raab

  • UNIMARKT Riedau

  • UNIMARKT Saxen

  • UNIMARKT Schärding/Allerheiligen

  • UNIMARKT Scharnstein

  • UNIMARKT Schörfling am Attersee

  • UNIMARKT Schwand

  • UNIMARKT Schwertberg

  • UNIMARKT St. Agatha

  • UNIMARKT St. Oswald/Freistadt

  • UNIMARKT Steyr-Christkindl

  • UNIMARKT Vöcklabruck

  • UNIMARKT Vöcklamarkt

  • UNIMARKT Waldhausen

  • UNIMARKT Wartberg/Aist

  • UNIMARKT Weitersfelden

  • UNIMARKT Wels-Grieskirchnerstraße

  • UNIMARKT Wels-Ringstraße

  • UNIMARKT Wilhering

  • UNIMARKT Windischgarsten

Steiermark

  • UNIMARKT Altaussee

  • UNIMARKT Anger

  • UNIMARKT Arnfels

  • UNIMARKT Bad Aussee

  • UNIMARKT Feldbach

  • UNIMARKT Fernitz

  • UNIMARKT Gleinstätten

  • UNIMARKT Gleisdorf

  • UNIMARKT Graz

  • UNIMARKT Gröbming

  • UNIMARKT Großklein

  • UNIMARKT Grundlsee

  • UNIMARKT Judendorf-Straßengel

  • UNIMARKT Laßnitzhöhe

  • UNIMARKT Lebring

  • UNIMARKT Leutschach

  • UNIMARKT Mautern

  • UNIMARKT Mürzzuschlag

  • UNIMARKT Raaba

  • UNIMARKT Schladming

  • UNIMARKT Sebersdorf

  • UNIMARKT St. Gallen

  • UNIMARKT St. Oswald bei Plankenwarth

  • UNIMARKT St. Ruprecht

  • UNIMARKT St. Stefan ob Leoben

  • UNIMARKT Straß

  • UNIMARKT Thal

  • UNIMARKT Weißkirchen

Niederösterreich

  • UNIMARKT Hausmening

  • UNIMARKT Heiligeneich

  • UNIMARKT Innermanzing

  • UNIMARKT Kematen

  • UNIMARKT Krems

  • UNIMARKT Krems Rehberg

  • UNIMARKT Loosdorf

  • UNIMARKT Maria Anzbach

  • UNIMARKT Oberwölbling

  • UNIMARKT Ruprechtshofen

  • UNIMARKT Ybbs

  • UNIMARKT Zwettl

Salzburg

  • UNIMARKT Adnet

  • UNIMARKT Kuchl

  • UNIMARKT Lamprechtshausen

  • UNIMARKT Seekirchen

  • UNIMARKT Wals-Siezenheim

Burgenland

  • UNIMARKT St. Michael

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.09.2025 um 09:27 Uhr aktualisiert
