Lebensmittelkette Unimarkt sperrt zu: 600 Mitarbeiter betroffen

Unimarkt verkauft alle Filialen und zieht sich nach 50 Jahren aus dem Einzelhandel zurück. Mehr als 600 Mitarbeiter blicken nun auf ungewisse Monate – die Nachfolge der Standorte ist noch offen.

Unimarkt, mit Sitz in Traun (Bezirk Linz-Land), zieht sich nach seinem 50-Jahr-Jubiläum überraschend aus dem Einzelhandel zurück. Betroffen sind sämtliche Standorte – sowohl Franchise- als auch Eigenfilialen. Insgesamt rund 620 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden beim AMS-Frühwarnsystem gemeldet: etwa 120 in der Unternehmenszentrale und weitere 500 in den Filialen.

Großhandel bleibt bestehen

Der geplante Rückzug betrifft ausschließlich das Einzelhandelsgeschäft. Großhandel und Logistik der UNIGruppe bleiben unverändert bestehen, wie Geschäftsführer Andreas Hämmerle erklärte. Damit soll ein Teil der betrieblichen Infrastruktur abgesichert werden.

Gründe: schwieriges Marktumfeld

Als Hauptgrund nennt die Geschäftsführung die angespannte Marktlage. Bereits vor eineinhalb Jahren habe man mit einem umfassenden Restrukturierungs- und Transformationsprozess begonnen. Doch die makroökonomischen Rahmenbedingungen hätten sich als zu belastend erwiesen. „Wir können die Konstellation nicht verändern“, so Hämmerle.

Suche nach Nachfolgern für die Standorte

Noch in diesem Jahr soll entschieden werden, welche Mitbewerber welche Standorte übernehmen. Laut Hämmerle sei das Interesse groß. Mit der Weitergabe wolle man sicherstellen, dass die Nahversorgung – gerade in ländlichen Regionen – erhalten bleibt und Arbeitsplätze möglichst gesichert werden.

Information der Mitarbeiter

Die Belegschaft wurde bereits in die Prozesse eingebunden. Am Dienstagvormittag sollten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem „Town Hall Meeting“ über die nächsten Schritte informiert werden.

Diese Filialen sind betroffen Oberösterreich UNIMARKT Altheim

UNIMARKT Altmünster

UNIMARKT Andorf

UNIMARKT Bad Goisern

UNIMARKT Bad Zell

UNIMARKT Eggelsberg

UNIMARKT Feldkirchen/Donau

UNIMARKT Frankenmarkt

UNIMARKT Gallneukirchen

UNIMARKT Gaspoltshofen

UNIMARKT Gmunden

UNIMARKT Hagenberg

UNIMARKT Haslach

UNIMARKT Hellmonsödt

UNIMARKT Langenstein

UNIMARKT Lembach

UNIMARKT Liebenau

UNIMARKT Linz-Auberg

UNIMARKT Linz-Zeppelinstraße

UNIMARKT Mauerkirchen

UNIMARKT Neuhofen/Krems

UNIMARKT Neumarkt

UNIMARKT Oberhofen

UNIMARKT Ort im Innkreis

UNIMARKT Peuerbach

UNIMARKT Raab

UNIMARKT Riedau

UNIMARKT Saxen

UNIMARKT Schärding/Allerheiligen

UNIMARKT Scharnstein

UNIMARKT Schörfling am Attersee

UNIMARKT Schwand

UNIMARKT Schwertberg

UNIMARKT St. Agatha

UNIMARKT St. Oswald/Freistadt

UNIMARKT Steyr-Christkindl

UNIMARKT Vöcklabruck

UNIMARKT Vöcklamarkt

UNIMARKT Waldhausen

UNIMARKT Wartberg/Aist

UNIMARKT Weitersfelden

UNIMARKT Wels-Grieskirchnerstraße

UNIMARKT Wels-Ringstraße

UNIMARKT Wilhering

UNIMARKT Windischgarsten Steiermark UNIMARKT Altaussee

UNIMARKT Anger

UNIMARKT Arnfels

UNIMARKT Bad Aussee

UNIMARKT Feldbach

UNIMARKT Fernitz

UNIMARKT Gleinstätten

UNIMARKT Gleisdorf

UNIMARKT Graz

UNIMARKT Gröbming

UNIMARKT Großklein

UNIMARKT Grundlsee

UNIMARKT Judendorf-Straßengel

UNIMARKT Laßnitzhöhe

UNIMARKT Lebring

UNIMARKT Leutschach

UNIMARKT Mautern

UNIMARKT Mürzzuschlag

UNIMARKT Raaba

UNIMARKT Schladming

UNIMARKT Sebersdorf

UNIMARKT St. Gallen

UNIMARKT St. Oswald bei Plankenwarth

UNIMARKT St. Ruprecht

UNIMARKT St. Stefan ob Leoben

UNIMARKT Straß

UNIMARKT Thal

UNIMARKT Weißkirchen Niederösterreich UNIMARKT Hausmening

UNIMARKT Heiligeneich

UNIMARKT Innermanzing

UNIMARKT Kematen

UNIMARKT Krems

UNIMARKT Krems Rehberg

UNIMARKT Loosdorf

UNIMARKT Maria Anzbach

UNIMARKT Oberwölbling

UNIMARKT Ruprechtshofen

UNIMARKT Ybbs

UNIMARKT Zwettl Salzburg UNIMARKT Adnet

UNIMARKT Kuchl

UNIMARKT Lamprechtshausen

UNIMARKT Seekirchen

UNIMARKT Wals-Siezenheim Burgenland UNIMARKT St. Michael

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.09.2025 um 09:27 Uhr aktualisiert