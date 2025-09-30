Krypto-Betrug: Mann (42) fällt auf Fake-Investment rein

1. Vorsicht bei „zu guten“ Angeboten

Versprechungen von schnellem Geld und hohen Renditen sind meist ein Warnsignal. Seriöse Investments haben immer ein Risiko – und keine Garantie auf hohe Gewinne.

2. Online-Recherche hilft

Suchen Sie nach Erfahrungen, Bewertungen oder Warnmeldungen. Die Plattform Watchlist Internet

bietet eine gute Übersicht über aktuelle Betrugsfälle.

3. FMA-Konzession prüfen

Handelsplattformen in Österreich brauchen eine Konzession der Finanzmarktaufsicht (FMA). Auf www.fma.gv.at

können Sie prüfen, ob Warnungen zu einer Plattform vorliegen.

4. Impressum & Kontaktmöglichkeiten checken

Fehlt ein Impressum oder ist kein Ansprechpartner telefonisch erreichbar? Dann ist Vorsicht geboten. Seriöse Anbieter sind transparent und offen.

5. Drängen auf Nachzahlungen – ein Alarmsignal

Werden Sie nach Ihrer ersten Einzahlung schnell kontaktiert und zu weiteren Überweisungen gedrängt, ist das ein klares Anzeichen für Betrug.