Traiskirchen: Mann droht Automaten-Sprengung – Fahndung läuft

Ein bisher unbekannter Mann sorgte am 22. August 2025 in einer Trafik in Traiskirchen für Aufregung. Nachdem ein Zigarettenautomat kein Geld zurückgegeben hatte, drohte er laut Augenzeugen, den Automaten zu sprengen.

Ein bisher unbekannter Täter kam am 22. August 2025, gegen 9.45 Uhr, zu einer Trafik im Stadtgebiet von Traiskirchen und behauptete, dass er am Vorabend versucht haben soll, bei einem Zigarettenautomaten Zigaretten zu kaufen. Obwohl er Geld eingeworfen habe, seien weder Zigaretten noch das Geld retour gekommen. bekommen habe. Als er von der Angestellten darauf aufmerksam gemacht wurde, dass ein Techniker zuerst den Automaten warten müsse, damit er sein Geld zurückbekomme, wurde er ungehalten. Er soll daraufhin gesagt haben, dass er den Automaten sprengen werde. Als er aufgefordert wurde, nicht zu drohen, antwortete er, das sei keine Drohung, sondern ein Versprechen und verlies anschließend den Tatort schnellen Schrittes.

©LPD NÖ Nach diesem Mann wird gefahndet

Hast du Hinweise?

Hinweise, die zur Ausforschung des unbekannten Täters führen, werden an die Polizeiinspektion Traiskirchen, unter der Telefonnummer 059133-3313 erbeten