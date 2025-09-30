ZiB2 mit Humor: Armin Wolf macht Social-Media-Trend live

ORF-Anchorman Armin Wolf zeigt einmal mehr seine humorvolle Seite: Am Montagabend griff er in der ZiB2 zu einer Gabel – und aß Pudding vor laufender Kamera. Hintergrund: ein viraler Social-Media-Trend.

Bekannt für seine präzisen und kritischen Interviews, zeigte sich ORF-Journalist Armin Wolf am Montagabend von einer unerwarteten Seite. Am Ende der ZiB2 griff der 59-Jährige zu einer Gabel und stach damit in einen Puddingbecher. „Mit dem Löffel wäre es deutlich einfacher, aber wahrscheinlich bin ich dafür zu alt“, scherzte Wolf lächelnd vor der Kamera.

Von Karlsruhe ins Netz – der neue Trend

Hintergrund der Aktion ist ein viraler Social-Media-Trend, der seit August in Umlauf ist. Ausgangspunkt war ein Flyer aus Karlsruhe, der zu einem „Wir essen Pudding mit einer Gabel“-Treffen aufrief. Ziel des Trends: Menschen sollen sich nicht nur online, sondern auch im echten Leben treffen, zwanglos ins Gespräch kommen und soziale Kontakte knüpfen. 5 Minuten hat hier berichtet: Pudding mit der Gabel? Skurriler Flashmob erreicht jetzt auch Österreich

Pudding-Action geht viral

Auf TikTok und Meme-Seiten verbreitete sich die Idee rasch. Videos zeigen Gruppen, die gleichzeitig ihre Gabeln in Puddingbecher stechen und die Aktion dokumentieren. Dass der Trend nun auch das Fernsehen erreicht, zeigt, wie schnell Internet-Phänomene die reale Welt beeinflussen können.

