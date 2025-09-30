Österreich verschuldet sich weiter: Budgetdefizit steigt auf 5,3 Prozent

Österreichs Budgetdefizit steigt weiter: Im ersten Halbjahr 2025 lag es bei 5,3 Prozent des BIP. Die Staatsausgaben wuchsen stärker als die Einnahmen, wodurch die Staatsschulden auf über 412 Milliarden Euro kletterten.

Laut Statistik Austria ist das Budgetdefizit im ersten Halbjahr 2025 auf 5,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) gestiegen. Zum Vergleich: Im Vorjahreszeitraum lag das Defizit noch bei 4,8 Prozent.

Staatsschulden steigen weiter

Die österreichischen Staatsschulden erreichten laut vorläufigen Ergebnissen 412,3 Milliarden Euro, was einer Schuldenquote von 82,3 Prozent des BIP entspricht. Besonders der Bund trägt mit 348,7 Milliarden Euro den größten Anteil, während die Bundesländer (ohne Wien) 29 Milliarden Euro übernehmen.

Ausgaben steigen stärker als Einnahmen

Die Einnahmen des Staates wuchsen im Vergleich zum Vorjahr leicht um 3,2 Prozent auf 123,4 Milliarden Euro, während die Ausgaben stärker stiegen – um 4,1 Prozent auf 136,7 Milliarden Euro. Das führt zu einem Finanzierungsdefizit von 13,3 Milliarden Euro. Haupttreiber für das Ausgabenwachstum waren laut Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin der Statistik Austria, monetäre Sozialleistungen sowie Löhne und Gehälter im öffentlichen Dienst.

Gemeinden verschulden sich stärker

Von den insgesamt neu aufgenommenen Staatsschulden entfallen 24,8 Milliarden Euro auf den Gemeindesektor inklusive Wien. Besonders auffällig: Die Gemeinden nahmen 1,1 Milliarden Euro mehr Schulden auf als im Vorjahr, was das Defizit auf 2,4 Milliarden Euro anwachsen ließ. Die Bundesländer hingegen hielten ihre Budgets relativ ausgeglichen. Sozialversicherungsträger konnten sogar 200 Millionen Euro an Schulden abbauen, wie Kerstin Gruber von der Direktion Volkswirtschaft erklärte.