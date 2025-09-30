Von Nudeln bis Mehl: Preise steigen seit 2021 um bis zu 157 Prozent

Ein Einkaufskorb mit den billigsten Lebensmitteln kostet inzwischen fast 82 Euro – acht Prozent mehr als im Vorjahr. Besonders stark verteuerten sich Produkte wie Bohnenkaffee, Orangensaft und Penne-Nudeln.

Die Arbeiterkammer Wien (AK) hat die Preise von 40 günstigen Lebensmitteln und einigen Reinigungsmitteln in Supermärkten und Diskontern untersucht. Im September 2025 kostete ein solcher Einkaufskorb fast 82 Euro. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es knapp 76 Euro, was einem Plus von 8,2 Prozent entspricht.

Einige Produkte billiger, andere stark teurer

Von den 40 Produkten wurden 13 günstiger, teilweise bis zu 17 Prozent, etwa Duschgel. 22 Produkte verteuerten sich drastisch, teilweise um über 50 Prozent – allen voran Bohnenkaffee. Fünf Produkte blieben auf dem Vorjahresniveau, darunter Teebutter, passierte Tomaten und Mehl.

Preise seit 2021 stark angestiegen Seit Beginn der Teuerungswelle im September 2021 stiegen die Preise massiv. Damals kostete der Einkaufskorb rund 51 Euro, aktuell fast 82 Euro – eine Verteuerung von 60 Prozent. Beispiele: Orangensaft: +157 %

Bohnenkaffee: +151 %

Penne-Nudeln: +103 %

Mehl: +88 %



Auswirkungen auf Konsumentinnen und Konsumenten

„Gerade Geringverdiener, Familien, Junge und Ältere greifen zu günstigen Produkten – die sie sich jetzt kaum noch leisten können“, betont Gabriele Zgubic vom AK Konsumentenschutz. Sie fordert die Einrichtung einer Anti-Teuerungskommission, die Preissteigerungen entlang der Wertschöpfungskette analysiert und Maßnahmen gegen ungerechtfertigte Preissteigerungen erarbeitet.