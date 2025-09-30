Modernisierung trotz Spardruck: Bundesheer investiert 650 Mio. Euro

Trotz Spardruck investiert das Bundesheer kräftig in seine Infrastruktur: Bis 2026 fließen 650 Millionen Euro in Bau- und Sanierungsprojekte. Ministerin Tanner verweist auf Arbeitsplätze und Wertschöpfung in Österreich

Die Erneuerung der militärischen Infrastruktur in Österreich geht weiter – auch wenn die Regierung derzeit sparen muss. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) und Johannes Sailer, Leiter der Direktion Infrastruktur, kündigten am Mittwoch an, dass heuer und 2026 insgesamt 650 Millionen Euro in Sanierungen und Neubauten fließen sollen.

Milliardenpaket seit 2020

Von 2020 bis 2026 investiert das Bundesheer insgesamt 1,325 Milliarden Euro in Bau- und Infrastrukturprojekte. Laut Sailer liegt man dabei „im Plan“ und halte den kalkulierten Kostenrahmen weitgehend ein. Verzögerungen könne es zwar bei einzelnen Projekten geben, betonte er – bei der Qualität gebe es jedoch keine Abstriche.

Jobs und Wertschöpfung in Österreich

Ministerin Tanner hob hervor, dass 99 Prozent der Wertschöpfung im Inland bleiben. „Das bedeutet Arbeitsplätze und wirtschaftliche Impulse – gerade in Zeiten wie diesen ist das entscheidend“, sagte die Ressortchefin. Ein Großprojekt ist derzeit der Neubau des Pionier- und Führungsunterstützungsbataillons in Villach, der mit rund 370 Millionen Euro zu Buche schlägt.

Kritik von der Opposition

Die FPÖ sieht die aktuellen Investitionen allerdings kritisch. Wehrsprecher Volker Reifenberger bezeichnete die Mittel als „angesichts des tatsächlichen Bedarfs viel zu niedrig“. Er forderte eine deutliche Aufstockung für die Landesverteidigung.