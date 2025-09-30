Babyleiche in Wohnsiedlung entdeckt, Landeskriminalamt ermittelt

Schockfund am Dienstagnachmittag: In einer Wohnsiedlung im Grazer Bezirk Wetzelsdorf wurde am 30. September 2025 der leblose Körper eines Neugeborenen entdeckt. Erste Hinweise auf Kindstötung nach der Geburt liegen vor.

Laut Polizei wurde der Säugling am frühen Nachmittag auf dem Dach eines Carports gefunden. Nach der Anzeige eilten Einsatzkräfte zum Fundort. Das Landeskriminalamt Steiermark hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen. Noch ist unklar, wie das Neugeborene auf das Carport-Dach gelangte und unter welchen Umständen es starb. Die Ermittler prüfen derzeit alle Spuren. Der Verdacht eines Gewaltdelikts steht im Raum.

Update: Erste Hinweise auf Kindstötung nach der Geburt

Der Nachbar hatte vor 13.00 Uhr das Kind auf dem Dach des Carports entdeckt, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Bei näherem Hinsehen dürfte er gesehen haben, dass es sich um ein Neugeborenes handelt und hatte die Polizei verständigt. Die Tatortgruppe war am frühen Nachmittag bereits an der Arbeit, die Polizei führte in der Straße Umfeldbefragungen durch. Die Bewohner des Hauses waren vorerst nicht auffindbar, nach ihnen werde gesucht, hieß es. Die schmale Straße südlich der Peter-Rosegger-Straße ist von einer Ansammlung von kleineren Mehrparteien- und Einfamilienhäusern gesäumt. Die Gegend gilt als ruhiges Viertel. Beamte haben mit den Erhebungen im Umfeld des zweistöckigen Hauses begonnen. Es gibt erste Hinweise auf Kindstötung nach der Geburt. Eine Wohnung war zu dem Zeitpunkt verlassen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.09.2025 um 15:51 Uhr aktualisiert