Aus für Steyrer Metallfirma – Pleite

Die Firma mit Sitz in Steyr-Gleink (Oberösterreich) war in vielen Bereichen tätig: von der Produktion holzbefeuerter Herde über Grillgeräte und Feuerstellen bis hin zu Großkücheneinrichtungen und medizinischen Behandlungsliegen. Auch ein Onlineshop für Grill- und Kochbedarf sowie Lohnfertigung im Metallbau gehörten dazu. Doch nun sei das Unternehmen zuletzt tief in die roten Zahlen gerutscht. Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) mitteilt, hat das Landesgericht Steyr über das Vermögen der Gast Metallwaren GmbH & Co KG ein Konkursverfahren eröffnet. Von der Insolvenz sind derzeit 31 Mitarbeiter betroffen.

Gründe für die Pleite

Die Schuldnerin führt mehrere Ursachen für die Insolvenz an. „Infolge eines Nachfragerückgangs insbesondere im Bereich der Bauwirtschaft, Industrie und Medizintechnik kam es zu einem erheblichen Umsatzrückgang“, heißt es vom AKV. Hinzu sollen gestiegene Material- und Energiekosten gekommen sein, die nicht ausreichend an die Kunden weitergegeben werden konnten. Auch höhere Personalkosten sollen die Bilanz belastet haben. Der Versuch, mit Personalabbau gegenzusteuern, habe die Lage nicht verbessern können, so der AKV in einer Aussendung. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf etwa 2,35 Millionen Euro. Eine Sanierung oder Fortführung sei nicht vorgesehen.