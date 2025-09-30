Schwein gehabt! Feuerwehr konnte 3 Tonnen Eier unversehrt bergen

Da hat wohl jemand Schwein gehabt: Ein LKW mit einer vollen Ladung Eier blieb im Bankett stecken - doch alle Eier blieben unversehrt.

Dienstagvormittag kam in der Gemeinde Ludweis-Aigen (Niederösterreich) ein mit 3 Tonnen Eiern beladener Lastkraftwagen von der Fahrbahn ab. Gegen 7.45 Uhr wählte der Fahrer den Notruf: Beim Überholen war der 15-Tonner ins linke Bankett geraten und blieb stecken. Die Feuerwehren Ludweis und Groß-Siegharts sicherten den Laster und versuchten, ihn mit Hebekissen zurück auf die Straße zu ziehen. Doch vergeblich: Der Lastkraftwagen „saß mit der Achse und mit dem Unterboden auf“, heißt es in einer Aussendung vom Bezirksfeuerwehrkommando Waidhofen an der Thaya.

Kran aus Krems rettet den Laster

Da das Fahrzeug erst 600 Kilometer auf dem Tacho hatte, wollte man kein Risiko eingehen. Der Einsatzleiter forderte daher das Kranfahrzeug aus Krems an. Kurz nach 11 Uhr gelang die Bergung mit einer 20-Tonnen-Seilwinde. Gegen 13 Uhr war der Einsatz beendet. Der Fahrer konnte seine Fahrt fortsetzen. Und die Eierladung? Die überstand das Ganze vollständig unbeschadet.

©FF Groß-Siegharts-Stadt © FF Ludweis

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.09.2025 um 16:28 Uhr aktualisiert