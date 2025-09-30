Die „Krone“ berichtet von einer echten Überraschung: Marcel Hirscher soll seine Partnerin geheiratet haben. Das Jawort habe der 36-Jährige ganz exklusiv gegeben. Nicht in der Öffentlichkeit, sondern zu Hause im Wohnzimmer. Mit dabei: Nur der engste Kreis der Familie. Das Rätselraten um den Ring an seinem Finger hat somit ein Ende, denn nun ist bekannt: Hirscher hat „Ja“ gesagt.

Ski-Star bleibt privat

Dass Hirscher Privates streng zurückhält, ist bekannt. Auf Social Media gibt er nur selten Einblicke in sein Leben. Umso größer die Aufmerksamkeit, als er im Mai ein Foto von sich und seiner Freundin beim Konzert von Paul Kalkbrenner postete. Dazu schrieb er: „Abende wie dieser. Du weißt, dass es speziell wird.“ Wir haben berichtet: Seltenes Foto: Marcel Hirscher zeigt sich mit „neuer“ Freundin.