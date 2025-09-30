Rabattpickerl-Comeback: Änderungen sorgen für geteilte Meinungen

Die Rabattpickerl sind zurück, doch die Meinungen gehen auseinander. Während sich viele Kunden über das Comeback freuen, nervt die anderen "das ständige Hin und Her".

Dem ein oder anderen ist es an der Kasse bestimmt schon aufgefallen: Die bekannten Rabattpickerl können bei BILLA und BILLA PLUS wieder von allen Kunden genutzt werden. Im Sommer gab es noch eine riesige Umstellung: Die Rabattkleber konnten nur mehr über die JÖ-App eingelöst werden. Hatte man keine? Dann hieß es: Pech, denn ohne Jö-App keinen Rabatt. Doch nun wieder die große Änderung: Die Kleber werden wieder nach Hause gesendet und sind unabhängig von einer jö-Mitgliedschaft einlösbar. Auf Nachfrage von 5 Minuten erklärte Simone Hoepke, stellvertretende Konzernpressesprecherin der REWE Group: „Die Rabattpickerl kann jetzt wieder jeder einlösen. Sie sind nicht mehr an die jö-Mitgliedschaft gebunden. Es ist also eigentlich wieder wie früher.“

Kritik am System mit Jö-App

Die Umstellung im Sommer sorgte für einige Diskussionen. Während es manchen egal war, fanden es andere eher mühsam. „Es funktionierte immer einfach mit dem Rabattkleber. Warum muss jetzt alles digitalisiert und App gesteuert werden. Die Kleber liegen zuhause aber können nicht eingelöst werden, wenn man die JÖ-App nicht am Handy vorzeigen kann. Ich weiß nicht recht, was ich davon halten soll“, so eine 5-Minuten-Leserin im Sommer. Auch eine BILLA-Mitarbeiterin schilderte gegenüber 5 Minuten „Viele Kundinnen und Kunden haben sich darüber beschwert, dass die Sticker nur noch digital verfügbar sind“. Besonders ältere Menschen fühlten sich benachteiligt, da sie oft kein Smartphone besitzen und lieber die klassischen Rabattpickerl nutzen. Wir haben berichtet: BILLA-Mitarbeiterin: „Viele Kunden haben sich beschwert…“

Kampf gegen die Teuerung

Ob der plötzliche Wendepunkt der wiederkehrenden Rabattmakerl wohl von Kritik der Kunden kommt? Laut einer Presseaussendung vom BILLA ist die Rückkehr Teil einer größeren Preisoffensive gegen die Teuerung. „Alle kämpfen mit der Teuerung. Wir reagieren mit der BILLA Preisoffensive: Neben dem Comeback der Rabattpickerl für alle gibt es eine -5 %-clever-Aktion auf rund 1.000 Produkte. So sorgen wir für eine spürbare finanzielle Entlastung“, so BILLA-Vorstandschef Erich Szuchy in einer Aussendung. Wir haben berichtet: Ab 25. September: BILLA macht knapp 1.000 Produkte billiger.

Kritik und Freude zum Comeback

Zur Änderung kommt aus dem Handel selbst Kritik. Eine Mitarbeiterin aus einer BILLA-Filiale meinte gegenüber 5 Minuten, dass „das ständige Hin und Her“ bei den Rabattpickerln viele Kunden verwirren würden. Das Personal müsse dann immer wieder erklären, wie das System aktuell funktioniert und manche Kunden regieren darauf teilweise unfreundlich. Anders sieht es eine 5-Minuten-Leserin. Sie freut sich über die erneute Umstellung. Gegenüber 5 Minuten sagt die Leserin: „Ich finde es super, dass es die Rabattpickerl wieder gibt, sowie früher. An der Kasse ist man sowieso genügend mit dem einräumen beschäftigt und da jedes Mal das Handy rauszuholen um eine App zu scannen, finde ich unnötig. Das Kleben ist viel praktischer“.

Start mit speziellen Aktionen

Zum Wiedereinstieg gibt es zwei Angebote: minus 30 Prozent auf ein Lieblingsprodukt sowie minus 5 Prozent auf die Eigenmarken clever und BILLA immer gut. Die Rabattmarken liegen wie früher den wöchentlichen Flugblättern bei und werden durch Aufkleben eingelöst.