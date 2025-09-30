Lehrermangel: Oberösterreich bangt um Unterricht

Der Mangel an Lehrkräften sorgt in Oberösterreich weiter für Probleme, so fehlten zuletzt dem Land 106 Volksschullehrer. Besonders angespannt ist die Situation, laut einem Bericht der Kronen Zeitung, derzeit in der Volksschule St. Pantaleon. Von insgesamt 14 Pädagogen werden in den kommenden Monaten gleich drei Lehrerinnen in Babypause gehen. Für das kleine Team bedeutet das eine enorme Herausforderung, zumal es schon seit längerem in ganz Oberösterreich an Volksschullehrern fehlt. Allein zuletzt waren mehr als hundert Stellen unbesetzt.

„Wir wissen nicht, wie es weitergehen soll“

Besonders drängt die Zeit bei den Viertklässlern. Schon im November verabschiedet sich ihre Klassenlehrerin. Für Eltern ist das ein schwerer Schlag: „Unsere Kinder stehen vor dem wichtigsten Jahr in der Volksschule. Gerade jetzt bräuchten sie Stabilität und eine verlässliche Lehrkraft, stattdessen wissen wir nicht, wie es weitergeht“, sagt eine Elternsprecherin, die anonym bleiben möchte.

Übergangslösung: Mehrstunden

Die Schulleitung betont, dass sie alles unternehme, um die Situation abzufedern. Dennoch liegt die Verantwortung nicht vor Ort, sondern bei der Bildungsdirektion in Linz. Dort reagiert man mit Übergangslösungen: Solange keine neuen Lehrkräfte zur Verfügung stehen, sollen die bestehenden Pädagogen zusätzliche Stunden übernehmen. Offiziell heißt es, der Unterricht sei dadurch gesichert. Für das Team bedeutet es aber Mehrbelastung.