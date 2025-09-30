Schock für Nutzer: Snapchat verlangt Geld für deine Memories

Schluss mit dem Gratis Speichern: Snapchat führt ein Limit für seine „Memories“ ein und macht den Speicher künftig kostenpflichtig.

Wer kennt es nicht: Handyspeicher voll? Kein Platz mehr für Fotos und Videos? Viele Jugendliche und junge Erwachsene haben dafür jahrelang einen einfachen Trick genutzt: raus aus der Kamera, rein in Snapchat und dort einfach weiterfilmen. Ein richtiger Lifehack. Doch damit ist jetzt Schluss. Auf TikTok und in den sozialen Medien laufen derzeit die Diskussionen. Snapchat steht massiv in der Kritik der Nutzer: Das Unternehmen möchte ein Speicherlimit eingeführen. Wer mehr als 5 GB Memories gesichert hat, soll künftig zahlen. Im Netz posten hauptsächlich Nutzer aus Amerika und Australien TikToks in denen sie sich fassungslos darüber zeigen. Denn bei ihnen wird in der App schon nach einer Abo-Nutzung gefragt. In Europa und Österreich selbst wurde dies noch keinem angezeigt, doch angekündigt wurde es von der App selbst bereits.

Änderung: Memories kosten jetzt Geld

Laut Snapchat wurden seit dem Start von Memories im Jahr 2016 weltweit bereits über eine Billion Erinnerungen gespeichert. Nun kommt die große Neuerung: Für die Nutzer, die weniger als 5 GB Memories gespeichert hat, bleibt alles beim Alten. Doch für alle, die darüber liegen werden künftig kostenpflichtige Speicherpläne eingeführt. In mehreren Screenshots die aktuell durch das Netz gehen kann folgendes abgeleitet werden: In Amerika liegen die Kosten für 100 GB Speicherplatz bei 2,99 US-Dollar pro Monat, für 250 GB in Kombination mit Snapchat+ für 5,99 US-Dollar pro Monat und für 5 TB mit Snapchat Platinum für 15,99 US-Dollar pro Monat.

Übergangsfrist von 12 Monaten

Zusätzlich verspricht Snapchat in ihrer Ankündigung auf der Webseite eine Übergangsfrist von 12 Monaten: Erinnerungen, die über dem 5-GB-Limit liegen, werden ein Jahr lang vorübergehend gespeichert. In dieser Zeit können Nutzer entweder ein Abo abschließen oder ihre Inhalte direkt auf ihr Gerät herunterladen. In einem Statement erklärt das Unternehmen: „Es ist nie leicht, von einem kostenlosen Service zu einem kostenpflichtigen überzugehen. Aber wir hoffen, dass der Wert, den wir mit Memories bieten, den Preis rechtfertigt. Diese Änderungen erlauben uns, weiter in Memories zu investieren und das Feature langfristig für alle zu verbessern.“ (vom Englischen ins Deutsche übersetzt)

Frust bei der Snapchat-Community

Während Snapchat die neuen Speicherpläne als „notwendige Anpassung“ darstellt, läuft die Community im Netz Sturm. Vor allem auf TikTok gehen Videos viral, in denen Nutzer ihren Frust rauslassen. Ein User fragt entsetzt: „Was soll das? Jetzt upgraden, um Erinnerungen zu haben? Ernsthaft?*“. Andere kommentieren: „Snapchat, mir fehlen die Worte*“ oder „Das ist eine Frechheit*“. Ein Nutzer sagt: „Ich habe 126,7 GB seit 2018*“ . Für ihn bedeutet die Änderung: zahlen oder löschen. Ein anderer erklärt: „Ich nutze Snapchat nur, damit meine Galerie am Handy nicht voll wird. Jetzt muss ich entweder alles löschen oder zahlen.*“ Doch in den Kommentaren geht es noch weiter: „Was ist dann überhaupt noch der Sinn der App?*“ und „Ich bin überzeugt, Snapchat will gar nicht, dass wir Snapchat nutzen“, so ein weiterer User der TikTok-App.

Protestaufrufe im Netz

Neben Ärger und Spott tauchen auch erste Protestaktionen auf. In einem Kommentar heißt es: „Leute, geht in den Apple Store und gebt der App eine schlechte Bewertung.*“ Mehrere Likes sammelten Videos und Kommentare mit ähnlichen Aufforderungen. Manche hoffen, dass massiver Widerstand Snapchat zum Einlenken zwingt. „Wenn wir uns alle beschweren, schaffen sie das sicher wieder ab, oder?*“, schreibt ein Nutzer. Sogar eine Petition wurde bereits gestartet. Darin schildern die Initiatoren, warum die neue Regelung für viele Nutzer nicht akzeptabel ist. „Snapchat Memories hält Erinnerungen von verstorbenen Haustieren, Verwandten, Konzerten oder besonderen Momenten fest. Diese Momente sind für Menschen auf der ganzen Welt wichtig*“, schreiben die Initiatoren. In der Petition heißt es weiter, dass Snapchat bereits genug Einnahmen über Abos wie Snapchat Plus, Bitmoji Clothing und über Werbung generiere. Gerade für junge Menschen oder sozial Schwächere sei Memories bisher eine kostenlose Möglichkeit gewesen, ihre Erlebnisse zu sichern.

Anmerkungen: * Kommentare und Aussagen wurden aus dem Englischen von der Redaktion ins Deutsche übersetzt.