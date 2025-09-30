Skip to content
/ ©Fotomontage Canva
Ein Bild auf 5min.at zeigt Geldscheine und einen verzweifelten Senior.
Dem Mann wurde ein Gewinn in mittlerer fünfstelliger Höhe versprochen. Bekommen hat er nichts ... eher einiges verloren.
Westendorf/Tirol
30/09/2025
Skrupellos

Im Lotto gewonnen? Doch dann kam die böse Überraschung für den Senioren

Schock-Moment für einen 66-jährigen Mann aus Westendorf (Tirol): Was als Nachricht über einen Lottogewinn begann, endete in einer bitteren Betrugs-Falle...

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(116 Wörter)

Am Montagmorgen, den 29. September 2025, wurde der Senior von Unbekannten angerufen. Offenbar hatte er im Lotto gewinnen. Versprochen wurde ihm ein Gewinn in mittlerer fünfstelliger Höhe. Doch am nächsten Tag, dem 30. September, zeigten die Täter ihr wahres Gesicht…

Gutscheinkarten für eine vermeintliche Auszahlung

Sie überzeugten den Mann, sogenannte „Gift-Cards“ (Gutscheinkarten) zu kaufen. Die Begründung: Er müsse die Gutscheincodes für die vermeintliche Auszahlung des Lotto-Gewinns an die Anruferin weitergeben. Dem 66-Jährigen entstand ein finanzieller Schaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages. Den weiteren Forderungen nach zusätzlichen Gutscheinen kam er dann nicht mehr nach.

