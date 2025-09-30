Wetter zum Monatsstart: Sonne, Schauer und Schnee in den Bergen

„Auch zu Monatsbeginn liegt Österreich unter dem Einfluss eines Höhentiefs“, erklärt GeoSphere Austria. Schon am Vormittag sind im Westen Regenschauer möglich, am Nachmittag verlagert sich der Schwerpunkt in den Nordosten. Dazwischen zeigt sich aber immer wieder auch die Sonne. Die Frühtemperaturen liegen laut Prognose zwischen 1 und 8 Grad, die Tageshöchstwerte erreichen nur 9 bis 17 Grad. Damit bleibt es deutlich kühler als zuletzt. Die Schneefallgrenze schwankt zwischen 1400 und 2000 Metern Seehöhe. „Der Wind weht meist schwach bis mäßig, am Alpenostrand und in einigen Föhnstrichen an der Alpensüdseite auch lebhaft aus nördlichen Richtungen“, so die Wetterexperten.

Wetterlage in den Bergen

Auch in den Bergen bleibt das Wetter unbeständig. „Ein wechselhafter Mittwoch steht in den Bergen bevor. Immer wieder wechseln sich Sonne und Wolken ab“, berichtet GeoSphere Austria. Am meisten Sonne bekommt der Süden, dennoch sind verbreitet Schauer zu erwarten. Die Schneefallgrenze liegt im Gebirge noch etwas tiefer als im Flachland: „Zwischen 1300 und 1800 Metern Seehöhe ist mit Schneefall zu rechnen.“ In 2000 Metern Seehöhe bewegen sich die Temperaturen zwischen minus 3 Grad und plus 2 Grad. Der Höhenwind weht laut Prognose „meist schwach bis mäßig, im Osten auch lebhaft aus nördlichen Richtungen“. Damit bleibt es in vielen Regionen frisch, am Berg durch den Wind oft noch kälter empfunde