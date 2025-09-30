Skip to content
Ein Foto auf 5min.at zeigt die Festnahme eines Mannes. Er ist in Handschellen
Der 17-Jährige konnte von der Polizei schließlich in Oberösterreich gefasst werden.
Stockerau
30/09/2025
Ermittlungen laufen

Festnahme: 17-Jähriger Schüler soll Sprengung angekündigt haben

Ein 17-Jähriger steht im Verdacht, eine Drohung gegen eine Mittelschule in Stockerau ausgesprochen zu haben. Er soll angekündigt haben, die Bildungseinrichtung „in die Luft zu jagen“.

von Leema Mohsenzada-Slaje
Der Jugendliche wurde in Oberösterreich festgenommen. Die Ermittlungen laufen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Steyr. Sprecher Andreas Pechatschek bestätigte gegenüber der OÖ Nachrichten den Fall. Nun wird geprüft, wie ernst die Drohung war und ob der Schüler tatsächlich in der Lage gewesen wäre, seine Ankündigung umzusetzen. Für die betroffene Schule in Stockerau gilt: Es gibt aktuell keine konkrete Gefährdungslage. Dennoch nehmen Polizei und Justiz derartige Drohungen sehr ernst, die Untersuchungen laufen auf Hochtouren.

