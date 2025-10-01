Lufthansa-Streik droht: Flugausfälle auch in Österreich erwartet

Die AUA-Mutter Lufthansa steht vor neuen Turbulenzen: Eine große Mehrheit der Pilotinnen und Piloten hat in einer Urabstimmung der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) für einen Streik gestimmt. Nach Angaben der Gewerkschaft beteiligten sich 90 Prozent der Lufthansa-Piloten und 95 Prozent der Lufthansa-Cargo-Piloten. Von ihnen votierten 88 beziehungsweise 96 Prozent für den Arbeitskampf. Damit ist das erforderliche Quorum von 70 Prozent weit überschritten. Ein konkreter Streiktermin wurde noch nicht genannt. Über das weitere Vorgehen soll die Tarifkommission entscheiden. Auch Österreich wäre vermutliche betroffen.

Lufthansa verweist auf knappen Spielraum

Das Management signalisiert Gesprächsbereitschaft, betont aber die begrenzten finanziellen Möglichkeiten. „Tragfähige Lösungen können nur am Verhandlungstisch gefunden werden“, erklärte Personalvorstand Michael Niggemann. Die Kernmarke Lufthansa stehe unter hohem wirtschaftlichen Druck und schreibe bereits seit längerem rote Zahlen. Zusätzliche Belastungen, so das Unternehmen, könnten die Sanierung gefährden.

Streit um betriebliche Altersvorsorge

Im Zentrum des Konflikts steht die Altersversorgung der rund 4.800 Pilotinnen und Piloten. Die Gewerkschaft forderte zunächst eine Verdreifachung des Arbeitgeberanteils, reduzierte ihre Forderung im Verlauf mehrerer Gesprächsrunden jedoch deutlich. Eine Einigung blieb trotzdem aus. „Die Altersvorsorge ist ein zentrales Fundament der Lebensplanung, mindestens genauso wichtig wie die gesetzliche Rente“, betonte VC-Sprecher Arne Karstens. Die Lufthansa müsse nun ein verhandlungsfähiges Angebot vorlegen.

Strategie sorgt für weiteren Unmut

Neben den Rentenfragen entzündet sich der Konflikt auch an der Konzernstrategie: Lufthansa will künftig einen Großteil der Kurz- und Mittelstreckenflüge von Tochtergesellschaften mit günstigeren Tarifverträgen abwickeln. Schon 2030 soll etwa die Hälfte der Jets von Airlines wie City Airlines oder Discover betrieben werden. Diese Pläne stoßen bei den Pilotinnen und Piloten auf Widerstand. Auch die Flugbegleitergewerkschaft UFO lehnt die Verlagerung von Arbeitsplätzen ab. Da es sich hierbei jedoch um eine strategische Entscheidung handelt, kann darüber nicht per Streik verhandelt werden. Zuletzt hatten Lufthansa-Pilotinnen und -Piloten im Jahr 2022 für einen Tag die Arbeit niedergelegt.