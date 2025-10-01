Cafeguide 2025: Hier gibt es den besten Kaffee in Österreich

Von der Melange in Wien bis zum Espresso in Tirol: Der neue Falstaff Caféguide kürt die besten Cafés des Landes – und zeigt, warum die österreichische Kaffeehauskultur einzigartig ist.

Seit nunmehr zehn Jahren begleitet der Falstaff Caféguide Genießer durch die österreichische Kaffeehauslandschaft. Mit der aktuellen, bereits elften Ausgabe, feiert er ein rundes Jubiläum und präsentiert gleichzeitig so viele Adressen wie noch nie: 811 Cafés, um 87 mehr als im Vorjahr. Das zeigt: Österreichs Kaffeeleidenschaft wächst, egal ob in der Großstadt oder am Land.

Kaffeehauskultur als Lebensgefühl

Die Österreicher:innen sind stolz auf ihre Kaffeehauskultur, die sogar weltweiten Ruhm genießt. In den Cafés wird nicht nur Kaffee serviert, sondern auch gelesen, diskutiert oder einfach verweilt. Ob Melange und Kipferl am Morgen, ein schneller Espresso zwischendurch oder ein Eiskaffee am heißen Nachmittag, jede Region hat ihre eigenen Rituale. Der Caféguide macht diese Vielfalt sichtbar und bewertet sie nach strengen Kriterien.

Die Bundeshauptstadt dominiert

Wenig überraschend bleibt Wien das Zentrum der Szene: Mit 369 gelisteten Häusern ist die Hauptstadt das Epizentrum des Kaffeegenusses. An die Spitze setzt sich heuer Die Cafetière mit 96 Punkten (davon 40 Kaffeepunkte) – ein Haus, das für exzellente Qualität und klassische Kaffeehaus-Atmosphäre steht.

Die besten Cafés in den Bundesländern

Auch jenseits der Hauptstadt wird auf höchstem Niveau geröstet, gebrüht und serviert. Diese Häuser wurden 2025 in ihren Bundesländern als Sieger gekürt: