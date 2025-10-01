„Ausgang nur mit Kassenzettel“: Diese Neuerung gibt es bei Billa

Neue Tore an den Kassen sollen Verluste eindämmen: In mehreren Filialen testet Billa QR-Code-Schranken, die nur mit gültigem Kassabon öffnen.

Kunden von Billa müssen sich in einigen Filialen auf ungewohnte Ausgänge einstellen. Der Lebensmittelhändler hat damit begonnen, sogenannte Portomate-Schranken einzubauen, futuristische Tore, die man nur mit einem QR-Code auf der Rechnung passieren kann.

So funktioniert das System

Nach dem Bezahlen an der Selbstbedienungskassa wird der aufgedruckte Code gescannt, woraufhin die Schranken aufspringen. Wer Probleme mit der Technik oder sperrige Einkäufe hat, muss nicht verzweifeln: Mitarbeiter stehen weiterhin direkt an den Kassen bereit, um sofort zu helfen.

Nimmst du Rechnungen aus dem Supermarkt immer mit? Nein, nie Ja, immer Manchmal Ich gehe nie einkaufen Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Ziel: Schwundquote senken

„Im Visier hat Billa vor allem die sogenannte Schwundquote, also Verluste durch unbezahlte Waren“, berichtet heute.at. Mit den Hightech-Toren will das Unternehmen vor allem jene Standorte absichern, an denen besonders oft „vergessen“ wird zu zahlen.

Testlauf in ausgewählten Märkten

Ein Schnäppchen ist das System nicht: Über 10.000 Euro kostet eine Schrankenanlage. Flächendeckend soll es daher nicht kommen, sondern nur dort, wo es besonders nötig ist. Derzeit stehen die Tore in einer Handvoll Wiener Filialen, unter anderem am Rochusplatz, in der Swatoschgasse (Favoriten) und bei Billa to go in der Taborstraße.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.10.2025 um 09:51 Uhr aktualisiert