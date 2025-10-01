TK Maxx Rückruf: Harry Potter Tasse enthält Schwermetalle

Sie häufen sich - die Produktrückrufe. Dieses Mal warnt TK Maxx vor einem Gegenstand. Es kann zur Freisetzung von Schwermetallen kommen.

Immer wieder kommt es in Österreich zu fehlerhaften Gegenständen und Lebensmittel. TK Maxx ruft aktuell bestimmte Produkte zurück, weil sie nicht den vorgeschriebenen Sicherheitsstandards entsprechen. Untersuchungen haben gezeigt, dass die Beschichtung der betroffenen Artikel Schwermetalle freisetzen kann. Diese Werte liegen über den erlaubten Grenzwerten.

Österreichweiter Produktrückruf

Kommt die Beschichtung mit Lebensmitteln oder Getränken in Kontakt, kann das ein Risiko für die Gesundheit darstellen. Wer eine dieser Tassen gekauft hat, sollte es nicht mehr benutzen und es in einer TK Maxx Filiale zurückbringen. Dort wird der Kaufpreis vollständig erstattet oder eine Produkterstattung angeboten.

Diese Produkte betrifft es: Produkt: Trinkhäferl

Artikel: Blue Sky Designs Limited Becher

Motive: Harry Potter, South Park, SpongeBob, Ninja Turtles

Verkauf: Mai bis September 2025

Verkäufer: TK Maxx

Produktcodes: 007847, 013183, 013188, 013197

Produkt in Österreich nicht mehr verwenden

„Falls du das Produkt gekauft hast, verwende es bitte ab sofort nicht mehr und bringe es zu einem TK Maxx Store zurück“, heißt es seitens des Händlers. Im Store erhältst du den vollen Kaufpreis zurück oder eine Produkterstattung. Für Rückfragen steht der Kundenservice zur Verfügung: Telefon: +43 1 205836010, E-Mail. Weitere Informationen gibt es direkt auf der Website des Unternehmens.