Ausgesetzt: Krankes Mini-Pony Helene findet Zuflucht bei Pfotenhilfe

Im Bezirk Gmünd wurde ein krankes Mini-Pony ausgesetzt. Nun lebt Helene sicher auf dem Tierschutzhof Pfotenhilfe – gemeinsam mit ihrer neuen besten Freundin Tina. Doch ihre gesundheitliche Zukunft ist noch ungewiss.

Im Sommer wurde im Bezirk Gmünd (NÖ) ein kleines, krankes Mini-Pony entdeckt – ganz allein und ohne Hinweise auf seine Herkunft. Das Tier musste laut Gesetz zunächst einen Monat unter behördlicher Obhut bleiben. Als sich kein Halter meldete, sprang der Tierschutzhof Pfotenhilfe (OÖ) ein.

Diagnose Roaring: Warum Helene vermutlich abgeschoben wurde

Die traurige Erklärung: Helene leidet am sogenannten Kehlkopfpfeifen (Roaring) – einer angeborenen Kehlkopflähmung. Ihre auffällig laute Atmung sorgte anfangs sogar für Angst bei anderen Pferden. Doch mit Geduld und Erfahrung wurde sie in die Herde der Pfotenhilfe integriert.

Herz gefunden: Helene und Tina sind unzertrennlich

„Helene hat bereits eine beste Freundin – unsere liebe Tina, die kleinste Ponystute auf dem Hof“, erzählt Johanna Stadler, Geschäftsführerin der Pfotenhilfe. „Die zwei sind ständig zusammen unterwegs und haben sich richtig gern.“

Nächster Schritt: Untersuchung in der Pferdeklinik

Als Nächstes steht eine eingehende Untersuchung in einer spezialisierten Pferdeklinik an. Ziel ist es, mögliche Behandlungsmöglichkeiten – vielleicht sogar eine Operation – für Helenes Erkrankung abzuklären.

Tierleid aus Bequemlichkeit: Ein trauriger Alltag

Der Fall von Helene ist kein Einzelfall. Laut Pfotenhilfe wurden allein heuer bereits hunderte ungewollte Tiere aufgenommen – ausgesetzt, abgeschoben, vergessen. „Viele behandeln Tiere wie Dinge, die man einfach entsorgt, wenn sie Mühe machen“, so Stadler.

Fazit: Helene hat jetzt eine Chance – andere warten noch

Helene hat Glück im Unglück gehabt. Doch viele andere Tiere warten noch auf ein neues Zuhause – oder auf Menschen, die Verantwortung zeigen. Die Pfotenhilfe erinnert: Wer Tiere hält, trägt Verantwortung. Ein Leben lang.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.10.2025 um 09:39 Uhr aktualisiert