Winter kehrt zurück: Schneefallgrenze sinkt deutlich ab

Nach milden Tagen kommt der Winter zurück: In den Alpen sinkt die Schneefallgrenze, der Nordwind frischt auf und am Wochenende droht unbeständiges Wetter mit stürmischen Böen.

Der Mittwoch beginnt teils sonnig, in den Alpen überwiegen jedoch Wolken. Örtlich fällt Regen, die Schneefallgrenze sinkt auf 1.600 bis 1.200 Meter. Besonders im Nordosten von Waldviertel bis Semmering-Wechsel ziehen Schauer durch. Bei lebhaftem Nordwind liegen die Temperaturen nur noch zwischen 8 und 13 Grad.

Donnerstag: Kälte setzt sich durch

Am Donnerstag dominieren Wolken im Norden und Osten, besonders im Mühlviertel bis zur Obersteiermark fällt etwas Regen. Die Schneefallgrenze sinkt auf rund 1.000 Meter. Im östlichen Flachland bleibt es überwiegend trocken, im Westen und Süden zeigt sich häufiger die Sonne. Höchstwerte erreichen nur 7 bis 13 Grad bei mäßigem bis lebhaftem Nordwind.

Freitag: Sonne und Restwolken

Freitag lockert es im Norden auf, verbreitet scheint die Sonne. Hochnebel in Alpentälern und Unterkärnten kann sich hartnäckig halten. Im Westen ziehen hochliegende Wolken auf, es bleibt aber trocken. Temperaturen steigen auf 9 bis 14 Grad, der Nordwind flaut langsam ab.

Samstag: Unbeständiges Wochenende beginnt

Der Samstag startet mit Sonnenfenstern, wird aber zunehmend bewölkt. Besonders im Westen drohen im Tagesverlauf Regenfälle, während im Norden nur vereinzelte Tropfen fallen. Abends frischt kräftiger Westwind bis stürmisch auf. Höchstwerte liegen zuvor bei 14 bis 19 Grad, dann deutlich kühler.