Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: Canva
Bild auf 5min.at zeigt eine Bildmontage, auf der mehrere Euro-Scheine und ein paar Glühbirnen zu sehen sind.
Energie war im September Preistreiber
Österreich
01/10/2025
Inflation

Preisdruck bleibt hoch: Energie verteuert sich deutlich

Die Inflationsrate in Österreich liegt im September 2025 bei voraussichtlich 4,0 %, etwas niedriger als im August. Während sich Industriegüter und Nahrungsmittel nur moderat verteuern, treiben Energiepreise die Kosten an.

von Stefan Putz
1 Minute Lesezeit(209 Wörter)

Laut einer Schnellschätzung von Statistik Austria sank das Preisniveau im Vergleich zum August um 0,2 Prozent. Die Jahresrate beträgt 4,0 Prozent, nach 4,1 Prozent im August. Damit setzt sich ein leichter Rückgang der Teuerung fort, bleibt aber weiterhin deutlich über dem Zielwert der Europäischen Zentralbank. Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria, erläutert:

„Stärkster Preistreiber war erneut der Dienstleistungsbereich mit einem Preiszuwachs von 4,7 Prozent. Bei Nahrungsmitteln, Tabak und Alkohol verlangsamte sich der Anstieg auf 3,8 Prozent nach 5,0 Prozent im August. Industriegüter wiesen mit +1,4 Prozent ebenfalls einen geringeren Preisanstieg auf. Im Gegensatz dazu beschleunigte sich die Preisentwicklung bei Energie auf +7,9 Prozent, weil Strom teuer blieb und Treibstoffe keinen dämpfenden Effekt mehr hatten.“

Zusammensetzung der Inflation

Die Inflationsrate setzt sich aus verschiedenen Sonderaggregaten des Verbraucherpreisindex (VPI) zusammen:

  • Industriegüter (A): +1,4 Prozent
  • Energie (E): +7,9 Prozent
  • Nahrungsmittel, Tabak, Alkohol (F): +3,8 Prozent
  • Dienstleistungen (S): +4,7 Prozent

Die Kerninflation, bestehend aus Industriegütern und Dienstleistungen, liegt bei 3,5 Prozent. Diese Kernkomponente gilt als Indikator für die „eigentliche“ Teuerung, da sie volatile Energie- und Lebensmittelpreise ausklammert.

Spürst du den Inflationsanstieg?

Ja sehr
Nein, wäre mir nicht aufgefallen
Teilweise

Harmonisierte Werte: HVPI

Der harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI), der für EU-Vergleiche herangezogen wird, liegt im September bei 3,9 Prozent zum Vorjahresmonat. Im Vergleich zum Vormonat zeigt sich kaum Veränderung (±0,0 Prozent).

Entwicklung der einzelnen Bereiche

    • Dienstleistungen: Hoher Preisanstieg vor allem bei Gastronomie, Friseuren und Freizeitangeboten.

    • Energie: Strom bleibt teuer, Treibstoffe steigen wieder. Energie ist Haupttreiber der Inflation.

    • Nahrungsmittel, Tabak, Alkohol: Preisanstieg verlangsamt sich nach starkem August.

    • Industriegüter: Leichter Preisauftrieb, insbesondere bei langlebigen Gütern.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: