Preisdruck bleibt hoch: Energie verteuert sich deutlich
Die Inflationsrate in Österreich liegt im September 2025 bei voraussichtlich 4,0 %, etwas niedriger als im August. Während sich Industriegüter und Nahrungsmittel nur moderat verteuern, treiben Energiepreise die Kosten an.
Laut einer Schnellschätzung von Statistik Austria sank das Preisniveau im Vergleich zum August um 0,2 Prozent. Die Jahresrate beträgt 4,0 Prozent, nach 4,1 Prozent im August. Damit setzt sich ein leichter Rückgang der Teuerung fort, bleibt aber weiterhin deutlich über dem Zielwert der Europäischen Zentralbank. Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria, erläutert:
„Stärkster Preistreiber war erneut der Dienstleistungsbereich mit einem Preiszuwachs von 4,7 Prozent. Bei Nahrungsmitteln, Tabak und Alkohol verlangsamte sich der Anstieg auf 3,8 Prozent nach 5,0 Prozent im August. Industriegüter wiesen mit +1,4 Prozent ebenfalls einen geringeren Preisanstieg auf. Im Gegensatz dazu beschleunigte sich die Preisentwicklung bei Energie auf +7,9 Prozent, weil Strom teuer blieb und Treibstoffe keinen dämpfenden Effekt mehr hatten.“
Zusammensetzung der Inflation
Die Inflationsrate setzt sich aus verschiedenen Sonderaggregaten des Verbraucherpreisindex (VPI) zusammen:
- Industriegüter (A): +1,4 Prozent
- Energie (E): +7,9 Prozent
- Nahrungsmittel, Tabak, Alkohol (F): +3,8 Prozent
- Dienstleistungen (S): +4,7 Prozent
Die Kerninflation, bestehend aus Industriegütern und Dienstleistungen, liegt bei 3,5 Prozent. Diese Kernkomponente gilt als Indikator für die „eigentliche“ Teuerung, da sie volatile Energie- und Lebensmittelpreise ausklammert.
Spürst du den Inflationsanstieg?
Harmonisierte Werte: HVPI
Der harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI), der für EU-Vergleiche herangezogen wird, liegt im September bei 3,9 Prozent zum Vorjahresmonat. Im Vergleich zum Vormonat zeigt sich kaum Veränderung (±0,0 Prozent).
Entwicklung der einzelnen Bereiche
- Dienstleistungen: Hoher Preisanstieg vor allem bei Gastronomie, Friseuren und Freizeitangeboten.
- Energie: Strom bleibt teuer, Treibstoffe steigen wieder. Energie ist Haupttreiber der Inflation.
- Nahrungsmittel, Tabak, Alkohol: Preisanstieg verlangsamt sich nach starkem August.
- Industriegüter: Leichter Preisauftrieb, insbesondere bei langlebigen Gütern.