Hohes Verletzungsrisiko: Diese Kindersitze fallen durch

Beim aktuellen Kindersitztest des ÖAMTC fielen die Modelle Chipolino Olympus i-Siz und Reecle 360 durch – die Sitzschalen lösen sich bei Crashtests und gefährden Kinder massiv.

Der ÖAMTC und Partnerorganisationen testen derzeit Kindersitze nach den strengen Euro NCAP-Kriterien. Bei den Modellen Chipolino Olympus i-Size (E57 030047) und Reecle 360 (ZA10 i-Size / 946i i-Size, E8 0313715) kam es während der Tests zu einem gravierenden Problem: Die Sitzschalen lösten sich, die Dummys wurden durch das Fahrzeug geschleudert. „In der Praxis bedeutet das ein erhebliches Verletzungsrisiko für Kinder“, warnt ÖAMTC-Technikexperte Stefan Kerbl.

Stefan Kerbl, ÖAMTC Technikexperte, warnt jetzt vor zwei Kindersitzen

Trotz Mängeln gesetzlich zugelassen

Beide Kindersitze erfüllen die gesetzlichen Anforderungen nach UN R129 und dürfen daher in Europa verkauft werden. Die strengeren ÖAMTC-Crashtests setzen die Produkte höheren Kräften aus als die gesetzlich vorgeschriebenen Tests. Eltern, die die Sitze in den letzten zwei Jahren gekauft haben, könnten im Einzelfall einen Sachmängelanspruch gegenüber dem Verkäufer prüfen lassen, allerdings gibt es keinen generellen Anspruch auf Rückgabe. Chipolino teilte mit, dass der Olympus i-Size inzwischen ausverkauft ist und nicht mehr verkauft wird. Eine Rückmeldung von Reecle steht noch aus.